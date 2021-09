Ezek megőrültek? Már most kezdenek érkezni a karácsonyi megrendelések

A karácsonyi időszak eddig is izgalmas volt céges rendezvények szempontjából, ám ez az esztendő nem a szokásos szerint alakul. A bizonytalanság érezhető, ám ha a tuti helyeket akarjuk becserkészni, akkor nem szabad késlekedni. A rendezvényszervezők gyorsan a nyakukba szakadó káoszra számítanak az év utolsó hónapjára.

A rendezvényhelyszínek december elejére rendszerint megtelnek partizó, ünneplő kollektívákkal, legalábbis eddig ez volt a jellemző. Aki későn kezdte el keresni a végső befutót, sokszor hoppon maradt, hiszen a legfelkapottabb helyek már rég elkeltek, leginkább már nyáron pecsét és aláírás került a szerződésekre.

A szakma attól nem tart, hogy elmaradnak az idei karácsonyi események, hiszen a kollektíváknak nagy szükségük van az összetartó közös programokra, különösen az eltelt másfél év fényében. A cégek is tisztában vannak ezzel és a lekérések, érdeklődések mennyiségét tekintve ez érezhető is. A megvalósulás lehet érdekes, hiszen a negyedik hullám miatti bizonytalanság egyelőre visszafogja, de mindenképpen lassítja a döntések megszületését, annak ellenére is, hogy a kormányzati kommunikáció igyekszik az oltásra helyezni a hangsúlyt és nem a lezárásokra.

A rendezvényszervező és particégek még kivárnak és egyelőre türelmesek, de ha a vírushelyzet engedi, akkor várhatóan egyben szakad a nyakukra a megrendelések és munkák tömege, ami azért is lesz izgalmas, mert a pandémia alatt ebben a szakmában is magas volt a pályaelhagyók száma, így nincs elég ember - mondta az Eventrend Hotels marketing és értékesítési igazgatója. Pázmándy Szilvia hozzátette: ebben az esetben arra kell számítani, hogy a szegmensben erős áremelkedés jelentkezik, amelyet a kereslet generál, és amely a piac egy természetes válasza a végbemenő folyamatokra. A nyári időszakban is nagy tervezéssel és emberi erőforrások ide-oda csoportosítgatásával lehetett a rendezvényeket megtartani, és a cél a legtöbb cégnél az, hogy ne csak túl legyenek egy munkán, hanem lehetőleg sikeresen és jó érzéssel teljesítsék a megrendeléseket.

A pandémia nyomására a szerződésekben megjelentek a biztosítékok, amelyek szinte száz százalékig garantálják azt, hogy a megrendelő vis major esetén nem esik el a pénzétől, vagy visszafizetés formájában rendeződik az ügy, vagy időpontcsúsztatással meg tudja tartani a rendezvényét és még egy sor más olyan változóval számolnak, amely mindkét fél számára garantálja a biztonságot.

Épp ezért lenne értelme a foglalásokat már most elindítani és nem kivárni. Ezzel nem csak az igényeknek megfelelő helyszínt lehet elcsípni, de időben lehet gondoskodni a lehető legapróbb biztosítékról is, nem utolsó sorban minden megrendelő a saját helyzetét teszi könnyebbé, ha nem egyben borul rá minden elképzelés és igény a rendezvényesekre.