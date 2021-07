Kiderült a pannonhalmi-titok: ezért kaptak rá sokan az apátság luxutermékeire

Mindenki ismeri e hazában a Pannonhalmi Főapátságot. Tudunk a szerzetesi szolgálatról, a nagyhírű gimnáziumról. De valószínűleg kevesen tudják, hogy Szent Márton hegyén, az ezeréves falak között milyen komoly gazdálkodás folyik. E tevékenységbe ad bepillantást a Pénzcentrum olvasóinak egy szerzetes és egy civil alkalmazott.

A bencés rend alapítója Szent Benedek – tanulmányai után - visszavonult az itáliai Subiaco erdejébe, egy barlangba. Három év teljes magányos időszakot követően egyre többen csatlakoztak hozzá, és az így elkezdett közösségi élet tapasztalatai alapján fogalmazta meg az „életszabályzatát” Ez lett Szent Benedek Regulája, amely máig a bencések iránytűje. A lelki és praktikus alapokat nyújtó írás Előszóból és 73 fejezetből áll.

"A benedeki Regulát követő szerzetesek életének keretét a liturgia (közösségben végzett imádság), a lelki épülést szolgáló olvasmányok és – ami legalább ilyen fontos – a munka jelöli ki. Ez utóbbi elsősorban azt szolgálja, hogy a monostorok a saját kezük munkájából éljenek, és ne a haszonszerzés legyen a céljuk. Minden, az életükhöz nélkülözhetetlen dolgot meg tudjanak termelni, ne legyenek kiszolgáltatva a nagyvilágnak, elkülönüljenek környezetüktől" – mondja Bokros Márk, vagyis Márk atya, a Pannonhalmi Főapát gazdasági helyettese.

Így működött ez a Szent Márton hegyén magasodó monostorban is, amely Szent Istvántól kapott kiváltságlevelet, és ezzel együtt nagy adag földterületet. Évszázadokon át ennek jövedelméből tartotta fenn magát a szerzetesi közösség, és ez adta az anyagi alapját a különböző intézmények működésének és a külső szolgálatok végzésének. A sokszínű – a gazdálkodás tekintetében alapvetően mezőgazdasági - tevékenység mellett az 1802- ben visszaállított rend elsődleges feladata I. Ferenc császár és király szándéka szerint az oktatás vált, Így a 19-20. század bencései jellemzően paptanárok lettek.

Az államosítás után csak két középiskola, a pannonhalmi és a győri maradt a bencések irányítása alatt. A máig tartó „reneszánsz” a rendszerváltás után indult, ekkor jelentek meg a tanító szerzetesek mellett azok, akik kétkezi munkával vagy gazdasági feladatokkal is foglalkoztak. A mai Főapát, Cirill atya - még gazdasági Főapát-helyettesként – kb. 20 éve kezdte újraéleszteni a gazdálkodás hagyományát a pannonhalmi dombon.

Már akkor az önfenntartás mellett a profittermelést is megcélozták – több-kevesebb sikerrel. Ennek az útnak fontos mérföldköve volt a közelmúltban a Pannonhalmi Vagyonkezelő Kft. létrehozása és annak új vezetőjével a piaci szemlélet elterjesztése az összes profitcentrum bevonásával. Ezt már Korbuly Krisztiántól, a Vagyonkezelő vezetőjétől tudjuk meg, aki az internet világából (többek között az ingatlan.com éléről) került ebbe a pozícióba.

A pannonhalmi portfólió

Az újrainduláskor a tradicionális szőlőművelés, borászat volt a kiindulópont. A két évtizede elkezdett gazdálkodás első jelentős állomása a pincészet létrehozása volt, az MKB Bankkal közösen. A pénzintézet ma is 45%-os tulajdonrésszel rendelkezik. A szőlőtelepítésbe, borászatba a neves egri borász, Gaál Tibor szakmai vezetésével vágtak bele a környező dombokon. Az Ő tragikus halálával tanítványa, Liptai Zsolt vette át ezt a tevékenységet és építette fel a máig Magyarország csúcskategóriájába tartozó termékportfóliót, melyet folyamatosan fejleszt is.

A kereskedelem döntő része a Bortársaságon keresztül történik, ami több évtizedes sikerstory mindkét fél számára. A borászat saját eladási pontokkal és webshoppal is rendelkezik, az exportot is maga intézi. A zászlóshajó termék vörös Infusio-n kívül az egyéb vörösborok, valamint a rosék és a fehérborok is magas minőséget képviselnek.

Márk atya feleleveníti, hogy a gyógynövények, likőrök, teák a levéltárban „talált” régi receptek alapján indult el. E téren sikeres együttműködéseket hoztak létre, olyan ismert nevekkel, mint a Zwack, az Agárdi Pálinkafőzde, vagy a Herbária. A néhány éve indult sörfőzde is évszázados hagyományokra épít. Az ásványvíz palackozó pedig arra jó példa, hogy kihasználják a környék adottságait, ez esetben a közeli Ravazd községben található forrást.

A kultúra művelése és terjesztése, a könyv-, folyóiratkiadás, a kiállítások a nonprofit kategóriába tartoznak.

Legfőbb „iparáguk” a turizmus. Figyelnek rá, hogy minden új szolgáltatás ezt (is) szolgálja valamilyen formában. A vendégfogadás filozófiai alapja is a Regulában keresendő: a szerzetesnek minden vendéget úgy kell fogadnia, mintha maga Krisztus érkezne. Természetesen ez az évi 100-120 ezer látogató esetén mást jelent, mint a 6. században, , de például a mindennapi imaórán bárki részt vehet. Az „egyszerű” tárlatvezetés mellett tematikus vezetések, kóstolók is részei a kínálatnak, valamint bejárható a pár éve megnyílt lombkorona tanösvény, megtekinthető az arborétum, a pincészet, a gyógynövénykert is.

A pandémia – várható – lecsengésével a számtalan kulturális esemény is újraindul: a tradicionális nyár végi Arcus Temporum művészeti fesztivál mellett júniusban a Levendula Fesztivál, egész nyáron pedig a Jazz terasz várja a nagyérdeműt. Ismét lesznek spirituális és üzleti konferenciák is. A látogatók 40%-a általában külföldi, amit a vírushelyzet drasztikusan eltolt a magyarok irányába.

Korbuly Krisztián nagyon büszke a tavaly megnyílt sörfőzdére, amely szintén a bencés hagyományok része. Tudnivaló, hogy a középkorban évszázadokig Európa-szerte csak a kolostorokban működött ez a tevékenység. A pannonhalmi portfólió jelenleg négyféle kézműves termékkel rendelkezik, amelyeket több élelmiszerláncban is kaphatók, és további termékek bevezetését is tervezi a főzde. A piaci visszajelzések alapján a termékek minősége kiváló, méltó követői a pincészet prémium termékeinek. Az egység a kisüzemek között nagynak számít, igyekeznek ezt kihasználva országos – de minimum regionális – hozzáférhetőséget biztosítani.

A Viator étterem évtizedek óta ismert brand a hazai gasztronómiában, a „Stílusos vidéki éttermiség” szövetség alapító tagja. A kínálat bővítése és az egyszerűbb gasztronómia meghonosítása céljából már megkezdte működését, jövőre pedig bővített konyhával és vendégtérrel nyit az étterem alatt helyet kapott Viator Bistro. Ezzel a 40-50 fős „gyorsétteremmel” (amelynél továbbra is az igényes ételeken van a hangsúly) szélesebb közönséget érnek el. A Pannonhalma főterén található cukrászda pedig továbbra is nagyon népszerű, fantasztikus süteményei messziről vonzzák az édesszájúakat.

Indulása óta nagyon népszerű a Vis Vitalis nevű ásványvíz. A termék ma már sok étteremben, kávézóban megtalálható és folyamatosan erősít a kiskereskedelemben is. A működésen KK komoly racionalizálás történt, a költséghatékonyabb termékelőállítás mellett a korábbi drága logisztika és raktározás is megszűnt, egy hatékonyabb kereskedelmi modellre állt át a cég.

A manufaktúrából szappanok, olajok, fürdősók széles spektruma kerül a piacra. E termékek illatanyagának javát a saját termelésű gyógynövények (közöttük természetesen a levendula) adják. Az idei nyár mintegy nyitó attrakciójaként a domb „hátsó” oldalán található gyógynövénykertben nyílt meg Magyarország első Illatmúzeuma.

Márk atya fontosnak tartja a karitatív tevékenységet. A szeretetszolgálatukhoz tartozik két szociális otthon fenntartása, a településen végzett segítő szolgálat, és a július 1-től a felzárkózó települések programjában való aktív részvétel is. Ez utóbbi keretében az ország 300 hátrányos helyzetű települése közül két Veszprém megyei faluban járulnak majd hozzá a településfejlesztéshez. Ez is a középkori hagyományok alapján történik, hiszen Európa szerte a bencés monostorok saját környezetük gazdasági életére is komoly hatást gyakoroltak.

A helyi adottságok mellett nyitottak a külföldi példákra, adaptálják a nyugati monostorokban bevált példákat. Márk atya szerint fontos irányelv, hogy a for-profit, nonprofit, a civil és a szerzetesi területek együttélése harmonikus legyen, és képesek legyenek megőrizni azt a nyitottságot, hogy kölcsönösen tanuljanak egymástól

A közeljövő

A terjeszkedés nem áll meg: Korbuly Krisztiántól megtudjuk, hogy most is zajlik a Pannonhalma központjában álló apátsági major átalakításának tervezése. Ennek „eredménye” várhatóan egy szálloda lesz, amelynek révén megvalósul a Főapátság régi célja, hogy az idelátogatók több napot is eltölthessenek ezen a „felszentelt helyen”. A szálloda konferenciaterme pedig újabb lehetőség az üzleti turizmus és egyéb rendezvények számára. A tervek szerint már 2021-ben megkezdődhet az építkezés.

A Vagyonkezelő létrehozásával Pannonhalma nagy fába vágta a fejszéjét: a forprofit vállalkozásoknak meg kell felelniük a nevüknek – profitot kell hozniuk. Ahol a működést „csupán” a tradíció okán tartják fent, a Vagyonkezelő vezetője által behozott új szemlélet szerint ott is legalább önfenntartóvá kell válnia. Ez egy komoly filozófiai váltás is, az eddigi, kicsit elitista felfogáshoz képest. Fontosnak tartják, hogy az időnként megjelenő támogatások ne deformálják az üzleti gondolkodást. A megújuló szemlélet alapján az állami forrásokat kizárólag olyan projektekbe szabad becsatornázni, amelyek üzemeltetése, fenntartása gazdaságos, a későbbiekben is hozzájárul Pannonhalma missziójának finanszírozásához.

Az új Pannonhalma esernyő brand-del minden profitcenterben tudatosan szélesítjük a célközönséget, vásárlóközönséget

– Korbuly Krisztián tisztán üzleti megfogalmazása is egy új éra kezdetét jelenti a pannonhalmi dombon.