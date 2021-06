Nagyon megy az üzlet: egyre több magyar indít vállalkozást

Annak ellenére, hogy továbbra is magas az induló társas vállalkozások száma, az egyéni vállalkozói forma népszerűségével nem vetekszenek a társas vállalkozói formák. Az viszont, hogy több egyéni vállalkozás indul, még nem jelenti azt, hogy több egyéni vállalkozás lesz az országban, mint társas vállalkozás, előbbinél ugyanis a fluktuáció, a törlések, szüneteltetések száma is magasabb.

Májusban 2623 cégalapítást tett közzé a cégbíróság, ami ugyan elmarad az elmúlt hónapok rekordmagas cégalapítási értékeitől, de az előző évek adataihoz képest még mindig kiemelkedőnek számít. „A májusi cégalapítás igen visszafogottnak mutatkozik az elmúlt hónapok adataihoz képest, de a havi cégbejegyzési érték még így is 9 százalékkal haladja meg a 2020-as havi átlagot, azaz továbbra is erős a vállalkozási kedv” – mondja Pertics Richárd, az OPTEN céginformációs szolgáltató elemzője.

A májusi induló társas vállalkozások száma az elmúlt hat hónap legalacsonyabb értékét hozta, talán ez nem olyan nagy meglepetés, hiszen 2021-ben gyakorlatilag folyamatosan 3000 feletti, rendhagyó havi cégalapítási értékeket láthattunk. Ez az elmúlt évek adataira egyáltalán nem volt jellemző, így a májusi cégbejegyzési érték egy fokkal kiegyensúlyozottabb értéket jelent, és jobban illeszkedik az elmúlt évek enyhe növekedési trendjébe.

Az újonnan induló egyéni vállalkozások száma viszont továbbra is tudta hozni az év első hónapjának kimagasló értékeit. Egy hónap alatt szinte pontosan 7 ezer új egyéni vállalkozás lépett a piacra, ami 6 százalékkal még magasabb is, mint az áprilisi érték, mindenesetre jól illeszkedik az elmúlt hónapok kimagasló értékei közé. Ez egyben azt is jelenti, hogy május hónapban több mint két és félszer annyi egyéni vállalkozás indult, mint társas vállalkozás. A jelenség nem teljesen egyedi, hiszen az egyéni vállalkozók száma az elmúlt években sokkal gyorsabban növekedett, mint a társas vállalkozásoké. A szakértő szerint viszont az, hogy sokkal több egyéni vállalkozás indul, nem jelenti azt, hogy több egyéni vállalkozás lesz az országban, mint társas vállalkozás, az egyéni vállalkozóknál ugyanis a fluktuáció, a törlések, szüneteltetések száma is magasabb.

A társas vállalkozások körében a cégtörlések száma továbbra is sokéves mélyponton van. Egy hónap alatt csupán 1371 cég szűnt meg, azaz a cégtörlések száma tovább tudott csökkenni még az elmúlt hónapok rendkívül alacsony értékeihez képest. Az alacsony cégtörlési érték mögött elsősorban továbbra is a kényszertörlések szüneteltetése áll.

A megszüntetésre irányuló eljárások között nagyjából fele-fele arányban osztoznak a felszámolások és a végelszámolási eljárások. E tekintetben ugyanakkor rossz hír, hogy a felszámolási eljárások száma hónapok óta növekedő tendenciát mutat, míg a végelszámolási eljárásoké csökkenőt. Azaz egyre több az olyan vállalkozás, amely tartozásokat hagy maga mögött. Az elmúlt években a felszámolási eljárások csökkenőben voltak, de kb. 9 hónapja stabilan növekszik a havi felszámolás-számláló, ami nem jó jel a cégbázis szempontjából.

Jelenleg mintegy 524 ezer társas vállalkozás működik az országban és számuk év végére megközelítheti akár az 540 ezret is. Ez elsősorban azon múlik, hogy a kényszertörlések mikor indulhatnak újra, az ugyanis cégtörlési hullámmal járhat majd együtt. A cégbázis szempontjából jó hír, hogy a végrehajtások viszonylag alacsony értéket vettek fel az elmúlt hónapokban. Májusban csupán 2212 társas vállalkozás ellen indult végrehajtás, ami jelentősen elmarad az idén megszokott és a tavalyi évben regisztrált értékektől is.