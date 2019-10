Végre kiderült az igazság a magyar óraátállításról: nem mindenki fog örülni

A holnap hajnali óraátállítást követően lehetséges, hogy már csak egyetlen egyszer kell ugyanezt megtennünk, már ami a téli időszámításra való átállást illeti. 2021-től ugyanis végleg megszűnhet az óraállítgatás intézménye, és a sokak által gyűlölt módosítgatósdi végre tényleg mehet a levesbe. Igen ám, de mi legyen helyette? A tudomány szerint a téli időszámításra kellene áttérnünk, míg a köznép inkább a nyári felé hajlana, és akkor még ott vannak a döntéshozók is, akiknek gyakorlatilag mindegy, csak az egységes piacok ne legyenek ennek a vesztesei. A küzdelem tehát nyíltsisakos, és mi éppen a közepében ülünk.

Elképzelhető, hogy a holnapi napon lesz az utolsó előtti téli időszámításos óraátállítás Magyarországon. Vasárnap hajnalban ugyanis újra itt a sokat gyűlölt óraátállítás, amivel kezdetét veszi a téli időszámítás. Az órákat egy órával visszább állítják az emberek, sokan örülnek, hogy 60 perccel többet alhatnak, és még többen hőzöngenek, hogy már megint mi a fészkes fenéért kell ez a hajcihő. És hát a hőzöngőknek végül is igazuk van, hiszen 2018-ban totális eu-s népharag söpörte el az óraátállítás intézményét, ám e akarat foganatosítása 2021-re maradt, feltéve, hogyha Isten is, de legalábbis Európa vezető politikusai úgy akarják.

Mint ismeretes az Európai Parlament 2018 februárjában európai polgárok kezdeményezésére felkérte a Bizottságot, hogy tekintse át a nyári időszámításra vonatkozó irányelvet, és szükség esetén javasolja annak megváltoztatását. A Bizottság az ezt követően elvégzett konzultáció során 4,6 millió választ kapott európaiaktól, akiknek 84 százaléka az időátállítás ellen foglalt állást.

Egy szóval mindenki utálja az egészet.

Az emberek egybehangzó szavazatai alapján az Európai Parlament meg is hozta döntését, és a tavaszi és őszi, egy órás óraátállítás 2021-től kezdődő eltörlése mellett döntött. Ennek következtében az uniós tagállamok, akik a nyári időszámításra szeretnének áttérni, legutoljára 2021. március utolsó vasárnapján válthatnak nyári időszámításra, míg akik a télit preferálnák, ők 2021. október utolsó vasárnapján abszolválhatnák ugyanezt.

A döntést tehát meghozták, az azonban befolyásolhatja az érvényesítését, hogy a parlamenti képviselők egymás közötti egyeztetésre kérték a tagállamokat és a Bizottságot annak érdekében, hogy az egységes piac működését ne forgassa fel az, hogy egyes országok a téli, míg mások a nyári időszámítás mellett döntenek. Ez azt jelenti, hogy ha a Bizottság úgy látja, hogy az egyes tagállamok tervei jelentős és folyamatos fennakadást okoznak az egységes piac működésében, akkor az irányelv alkalmazásának legfeljebb egy éves halasztását javasolhatják.

Mi magyarok kifejezetten gyűlöljük!

Ahogy az az Európai Bizottság által kiadott statisztikai adatokból is látszik, mi magyarok kifejezetten elutasítjuk az óraátállítást. Gyakorlatilag 10 emberből 9 egy ökölcsapással pusztítaná ki az óramutató kötelező előre vagy visszatekergetését.

De mindenki mást akar

Ahogy azt írtuk az Európai Parlament képviselőinek elsődleges fontosságú, hogy a közös piacok gördülékenyen vegyék az óraátállítás eltörlését. Ebből pedig az következik, hogy számukra végülis mindegy, hogy az országok miként döntenek, csak az legyen egy viszonylag egységes döntés a fennakadások elkerülése végett. A politikusok tehát ezt akarják.

Ezzel szemben a tudomány

Az alváskutatás, a napszakos ritmusok jelentőségének és szerveződési mechanizmusainak feltárásáért adott 2017-es élettani Nobel-díj, a baleseti statisztikák és még sok minden más arra tanít bennünket, hogy az órákat nem célszerű átállítani, sem pedig a korán kelést erőltetni, vagyis az eredeti, az időzónánknak megfelelő idő visszaállítása lenne a legésszerűbb döntés élettani, egészségügyi szempontból. Sok évezred év óta élünk olyan időbeosztás szerint, amelyben a tevékeny óráink súlypontja a természetes fénnyel szinkronizált, és ez a jelenlegi téli időszámításnak felel meg leginkább. Ez az álláspont a Magyar Alvás Szövetség véleményét összegzi.

A szövetség kitért továbbá arra is, hogy szerintük a nyári időszámítás (Daylight Saving Time) alkalmas az emberi bioritmus megzavarására. Ez szabályozza azokat a biológiai funkciókat, amelyek napszakos változást mutatnak, például a vérnyomás értékek, a pulzusszám, a testhőmérséklet és a glükokortikoid hormonok szintje. A tapasztalatok szerint a biológiai óra kismértékű ingadozása is felboríthatja az alvás-ébrenlét ritmusát, és hatással van az egészségre is, mindaddig, amíg a szervezet nem alkalmazkodik a változásokhoz.

Na, de az emberek!

Azt tehát már tudjuk, hogy az ember biológiai ritmusa inkább a téli időszámításhoz van közelebb. Igen ám, csakhogy nagyon úgy látszik, a magyarok egy jelentős része sokkal inkább akarná a nyári időszámítást állandósítani. A Pénzcentrumon korábban például mi is megszavaztattuk olvasóinkat, akiknek elsöprő része a nyári időszámítást állandósítaná.

Pintér Ferenc meteogyógyász az ATV Start műsorában arról beszélt, hogy nem csak az óraátállítás, hanem a rendkívüli meleg őszi időjárás is megterheli a következő időszakban a szervezetet. A szakember szerint komoly következményekkel jár az, ha hetekig eltérünk az évszakra jellemző időjárástól. Az utóbbi hetek nyárias klímája miatt Pintér Ferenc szerint elmaradt az az átállás, amivel az élővilág hozzászokhatott volna a késő őszi időjáráshoz. Ez ugyanúgy az emberek szervezetét is meg fogja terhelni a következő időszakban - ha az óraátállítás nem lenne elég.

Az látszik is a szavazatokból, hogy a téli időszámítás annyira lemaradt, hogy azt körülbelül annyian akarnák, mint ahány ember szerint akár minden maradhatna úgy is, ahogy most van. Na, de nézzük meg pontosan mivel is járna a téli időszámítás és a nyári, hogyha egy egész évet nézünk. Kezdjük a télivel:



Amennyiben a téli időszámításra állnánk át, a legfeltűnőbb változás az lenne, hogy nyáron (vagyis inkább áprilistól októberig) egy órával korábban sötétedne és természetesen egy órával korábban is kelne fel a nap. Emiatt június 15-én például már háromnegyed négykor világos lenne, ami így elsőre elég megdöbbentően hangzik. Viszont októberben már valamivel 17:00 előtt sötétedne hat óra helyett. És akkor a nyári:



Ha Magyarország a nyári időszámítást választaná, akkor elbúcsúzhatnánk a délután négy előtti besötétedéstől, hisz még december közepén is körülbelül ötig világos lenne. Ennek viszont ára van. Októbertől márciusig hét előtt nem jönne fel a nap, decemberben és januárban ráadásul nem lennének ritkák a fél kilenc körüli napfelkelték sem.

Mit tudunk tehát eddig?

2021-re várhatóan eltörlik az Európai Unióban az óraátállítást, de ez egy évvel kitolódhat, hogyha a tagállamok nem tudnak egy viszonylag egységes rendszerben megállapodni (közös piacok védelme)

A politikacsinálókat valószínűleg nem érdekli, hogy a nyári vagy téli időszámítás lesz a befutó, csak legyen nagyjából egységes a választás

Az alvástudomány egyöntetűen a téli időszámítás mellett teszi le a voksát, ez ugyanis sokkal közelebb áll az ember természetes biológiai órájához, ráadásul a korán kelők biztosan nagyon örülnének annak, hogy nyáron már 04:00 előtt világos lenne

Sokan (a Pénzcentrum szavazása szerint rengetegen) vannak azonban azok, akik inkább a nyári időszámításra szavaznának, mondván nyáron jó sokáig legyen világos, és mindezért cserébe benyelnék azt is, hogy 4-5 hónapon keresztül reggel hét előtt nem igen látnánk a nap fényét

Sok tehát a bizonytalanság, de az legalább biztos, hogy holnap hajnalban újra óraátállítás lesz. Sokan időt utazhatnak vasárnap hajnalban, ha ébren kibírják, megint mások pedig mondogathatják megállás nélkül, "de jó, egy órával többet alhatunk!".