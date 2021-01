Orbán Viktor: Nyár végén, ősszel oldhatjuk fel a korlátozásokat

Orbán Viktor miniszterelnöki interjú a Kossuth Rádióban.

Orbán Viktor közlése szerint a tegnapi napon 111 honfitársunk hunyt el koronavírusban és 1513 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon. A miniszterelnök ugyanakkor azt is kiemelte, hogy 4717 beteg gyógyult meg. Hozzátette:

a harmadik hullám betört több nyugat-európai országban és sok helyen romlik a helyzet, egyre szigorúbb intézkedéseket hoznak.

Az operatív törzs ülésről érkezve Orbán Viktor azt is elmondta, hogy az ország oltókapacitása jóval magasabb, mint a rendelkezésre álló oltóanyag mennyisége. Hozzátette: "míg a britek beoltották a lakosság 4%-át, addig az EU-ban átlagosan 1% alatti ez a szám."

Nincs elég vakcina Európában, ami felveti azt a kérdést, hogy jó döntést hoztunk-e, a 27 miniszterelnök, akkor, amikor a közös vakcinabeszerzésről döntöttünk

- fűzte hozzá a miniszterelnök.

Amikor a válság van, a felelősség kérdését későbbre kell halasztani, ahelyett, hogy lobogtatnánk ezeket a számokat, és a frusztrációnkat a brüsszeli bürokratákra irányítanánk, azt döntöttük el, hogy szerezzünk be vakcinát. Most arra fókuszál az operatív törzs, hogy hogyan szerezzünk orosz és kínai vakcinát. A kínai vakcina nagy mennyiségben elérhető, most arra van szükség, hogy a magyar egészségügyi hatóság néhány napon beül egyértelmű választ tudjon adni arra, hogy használható-e itthon az a vakcina.



Az operatív törzs ülésén egyértelműen az hangzott el, hogy kisebb a kockázata az oltásnak, mint annak, hogy még várunk. Arra kérem a hatóságot, hogy körültekintően, de a lehető leggyorsabban mondjanak A-t, vagy B-t, hogy lehet-e használni itthon a vakcinát. Több millió kínai vakcinát az emberek rendelkezésére tudnánk bocsátani akár néhány napon belül.

A görög származású uniós biztos azt kérte a minap is, hogy a közös uniós vakcinabeszerzési stratégiát tartsák be és ne tárgyaljanak olyan gyártókkal külön a háttérben, amelyekkel a Bizottság már leszerződött. Erre a felvetésre Orbán egy másik választ adott, amiben azt rögzítette, hogy hagy tárgyaljanak már a többi gyártóval (ezt eddig sem tiltotta semmi és ezután sem), tehát inkább Brüsszel kritikáját célozta ennek a témában a bedobása és a kormányfő úgy reagált:

Meghal minden nap 100 feletti ember, nekem ne mondja meg egy görög biztos, hogy mit csináljak

- reagált.







