Koronavírus: már 59 országba jutott el a fetőzés, mutatjuk a térképen

Szombat éjfélig valamivel több mint 85 ezer ember fertőződött meg koronavírustól szerte a világban. Újként Írország került fel a listára egy megbetegedéssel. Az illető Észak-Olaszországban kaphatta el a kórt. A halálesetek száma 2900 és 3000 között van. Ugyanakkor Kínában már több mint 40 ezren meggyógyultak.







Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb - szombat éjféli - adatai az immár 59 érintett ország kormányainak közlése alapján:

Már több mint 40 ezren felgyógyultak Kínában a koronavírus okozta fertőző betegségből - adta hírül vasárnap hajnalban a kínai egészségügyi hatóság. Szombaton 2623 ember hagyhatta el gyógyultan a kórházakat, ezzel a járványból felépültek száma 41 ezer 625-re nőtt.

A nap folyamán ugyanakkor 573 új beteget regisztráltak, 146-tal többet, mint pénteken. A ragály miatti elhalálozások száma ugyanakkor 47-ről 35-re csökkent. Kínában a legfrissebb adatok szerint eddig 79 ezer 824-en fertőződtek meg bizonyosan a koronavírustól és 2870-en haltak bele, azaz 3,6 százalékuk. A gyógyultak hányadosa jelenleg 52,1 százalék.

Visegrádi országok

Nincs az új koronavírussal fertőzött beteg a visegrádi államokban - emelte ki az emberi erőforrások minisztere a Kossuth rádióban vasárnap. Kásler Miklós ugyanakkor azt mondta, csekély a vírus elkerülésének a lehetősége, ezért az első pillanattól úgy készültek, hogy a magyar egészségügyben el tudják látni a szükséges teendőket.

Úgy vélekedett, hogy a pánikkeltés az egyik legnagyobb veszély.

Elmondta, fontos a személyi higiénia, mindenki tisztálkodjon rendszeresen, sokszor mosson kezet. Ha valaki szárazon köhög, láza eléri a 38 fokot, hívja fel a háziorvosát - tanácsolta a miniszter. Az eljárásrend az, hogy ő telefonon kikérdezi az illetőt egy segédlet alapján. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy fennáll a fertőzés gyanúja, értesíti a mentőket, akik megfelelő védőfelszerelésben elszállítják a potenciális beteget - fejtette ki.



Szájmaszk viselése akkor kötelező, ha határozott az új koronavírus gyanúja - közölte Kásler Miklós. Amennyiben viszont az illető nem járt fertőzött területen, nem érintkezett onnan hazatért emberekkel, ha nincsenek tünetei, akkor nincs sok értelme maszkot hordani - tette hozzá. Úgy vélekedett, hogy

még tömeges fertőzés esetén is elegendő lenne a magyar egészségügy kapacitása. Az országban 29 infektológiai osztály működik, az ágyak száma több mint 800.

Az ellátás központja a Szent László-kórház, amely a legsúlyosabb betegek kezelésére is felkészült. A Nemzeti Népegészségügyi Központ olyan laboratóriummal rendelkezik, amelyet Közép-Kelet-Európában egyedüliként nemzetközileg akkreditáltak. Néhány órába telik megerősíteni az új koronavírus jelenlétét, vagy egyértelműen kizárni a fertőzést - közölte a miniszter. A labor kapacitása szintén megfelelő - hangoztatta.

Magyarország rendkívül gyorsan reagált a fejleményekre. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) január 24-én nyilatkozott először az új koronavírusról, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig már másnap összehívta az érintett háttérintézményeket, amelyek egy napon belül intézkedési tervet dolgoztak ki - mondta a tárcavezető a Kossuth rádióban.

Svédország



Svédországban házhoz fognak mennek tesztelni a koronavírus-gyanús betegeket - jelentették be szombaton az ország egészségügyi hatóságai. Ha egy háziorvos megítélése szerint valaki feltehetően a világjárványtól betegedett meg, az ő értesítésére különlegesen képzett egészségügyi csapat siet védőfelszerelésben a beteg otthonába, hogy elvégezze a vizsgálathoz szükséges mintavételt.

A beteget így nem kell kórházba szállítani és ott elszigetelni addig, míg megszületik a teszt eredménye. Arról azután telefonon értesítik az illetőt. Amennyiben az eredmény pozitív - azaz fertőzött a beteg -, az illetőt elszállítják egy szakklinikára és elkülönítik. Svédországban szombat éjfélig 13 betegről bizonyosodott be, hogy koronavírussal fertőzött.

Vonat Németországban



Téves koronavírus-riasztás miatt vesztegelt másfél órán át egy vonat szombaton Németországban. Egy helyi járat személyzete úgy vélte, hogy egyik kollégájuk megfertőződött a kórokozótól, mert megfázásos tüneteket produkált.

Ijedtükben és óvatosságból riasztották a hatóságokat, amelyek azután ellenőrizték mind a kórgyanús vasutas, mind a teljes személyzet és a 48 utas egészségi állapotát. Mint kiderült, a vonaton senki sem volt koronavírusos.

Halálos áldozat az USA-ban



Már az Egyesült Államokban is van halálos áldozata a Vuhanból indult új koronavírus okozta COVID-19 járványnak; Washington államban, Seattle Kirkland nevű elővárosában halt bele egy ember a betegségbe szombaton, de a helyi hatóságok több információt nem közöltek.

Donald Trump amerikai elnök szombaton sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, a halálos áldozat egy ötvenes évei végén járó nő volt, akinek egyéb egészségügyi problémái is voltak. Trump szerint várhatóak további esetek, de nem szabad pánikba esni, és az újságírókat is arra kérte, hogy a média se keltsen pánikot.

Mike Pence alelnök, akit Trump a járvány kezelésével bízott meg, elmondta, hogy a jövőben nem engedik be az országba azokat, akik a megelőző 14 napban Iránban jártak. Pence egyúttal arra kérte az amerikaiakat, hogy ne utazzanak Olaszország és Dél-Korea érintett területeire.

Alex Azar egészségügyi miniszter arra az álláspontra helyezkedett, hogy az amerikaiaknak nem kell különösebb óvintézkedéseket tenniük, mert a fertőzés kockázata jelenleg továbbra is alacsony. A miniszter figyelmeztetett azonban, hogy ez gyorsan változhat, ezért azt szeretnék elérni, hogy a lehető legkevesebben utazzanak az érintett területekre és onnan az Egyesült Államokba.

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy a vírus terjedésének megakadályozása érdekében azt is fontolgatja a kormányzat, hogy belépési korlátozásokat vezet be a mexikói határon. Mexikóban jelenleg három fertőzöttről tudni, akik Olaszországból érkeztek a latin-amerikai országba.