Gigabírság szedi áldozatait a horvátoknál: a szabály, amit kevés magyar ismer

Nem változott a trend, az idei nyáron is rengeteg magyar tölti a horvát tengerparton a nyári szabadságát. És, ahogy az lenni szokott, közülük sokan horgászfelszerelést is visznek magukkal a kiruccanásra. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a HORGÁSZENGEDÉLY KIVÁLTÁSA MNDENKINEK KÖTELEZŐ! Akit engedély nélküli pecázáson kapnak, annak 3 ezer kunás bírságot is kiszámlázhatnak.

Noha a magyarok számottevő része továbbra is belföldön tölti el nyári szabadságát, a június közepétől augusztus végéig tartó időszakban hagyományosan megemelkedik a külföldre utazók száma is. Mivel felmérések szerint a magyar családoknál idén is Horvátország lesz a sláger, így nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nagyon komoly büntetést kockáztat az, aki engedély nélkül pecázik az Adrián.

Persze, mégis hány embert érint ez - gondolod most magadban. Nos, ha azt vesszük, hogy a MOHOSZ hivatalos statisztikái szerint közel 500 ezer (!) magyar váltj ki évről-évre a hazai horgászengedélyt, akkor az is egyértelmű, hogy bőven vannak olyan családok is, akik egy külföldi útra is csomagolnak felszerelést, vagy vesznek valamilyen könnyűszerelékes megoldást a helyi árusoknál.

És hiába nyomják a horvát szállásadók sokszor azt - vélhetően azért, hogy ezzel is magukhoz csábítsák a vendégeket -, hogy a tengerre nem kell náluk horgászengedély: akár partról, akár csónakból, és akár csak egy zsebpecával is, de horgászunk az Adrián, akkor az engedély kiváltása kötelező! Az ellenőrzés ugyan nem túl gyakori, akit viszont elcsípnek, annak 3 ezer kunás, azaz mai árfolyamon

132 ezer forintos bírságot is a nyakába varrhatnak!

Ráadásul horgászvizsgára sincs szükség az engedély kiváltásához, amelyet 1, 3, 7 napos, vagy féléves, illetve éves időintervallumra akár online, akár a helyszíni értékesítőhelyeken meg lehet vásárolni. Sőt, a komolyabb horgásztúrákat szervező cégek jellemzően gondoskodnak a szükséges papírokról is - ennek azonban minden esetben kérdezzünk utána. Az árak aligha nevezhetőek horribilisnek, legalábbis a bírsághoz viszonyítva semmiképp. Íme: