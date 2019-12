Fullextrás új kocsi 4,2 millióért? Mi sem hittük, de létezik: ennyit tud

Új projekt indult 2019-ben a Pénzcentrumon: igyekeztünk testközelből bemutatni a magyar autópiac érdekesebb, népszerűbb darabjait. Emellett pár méltatlanul hanyagolt új verda is megfordult a szerkesztőségünknél. Az új idők szavára hallgatva az elektromos autózással is foglalkoztunk, illetve a 7 személyes modellekből is igyekeztünk mutatni a döntés előtt álló nagycsaládosoknak. Nem minden videó fért be a cikkbe, ha esetleg ebben nem találod, amit keresel, akkor kattints az eredeti anyag címére!

Magyarországon már 4,2 millió forintért lehet zsírúj autót venni, ami ráadásul nem is fapados. Túl szép, hogy igaz legyen? Jó választás lehet egy magyar családnak a filléres népautó? Többek között ezekre kereste a választ a Pénzcentrum, amikor pár napig kipróbálta a fullextrás Lada Vestát.

Teszteltük a magyar népautót: mutatjuk, megéri-e megvenni az új Vitarát!

Valósággal megőrülnek a magyarok a Suzuki Vitaráért, nemrégiben például késések is voltak a kiszállításban, mert nem tudtak annyit legyártani, amennyit megrendeltek. Tavaly több mint 11 ezer fogyott belőle, ez idén is bőven meglesz. Ennek tükrében jogosan merül fel a kérdés, hogy mit esznek ennyire a magyarok a japán városi terepjárón: hogy kiderüljön, a Pénzcentrum letesztelte a legkelendőbb felszereltségű Suzuki vitarát - amit így már joggal nevezhetünk Magyarország legkedvencebb-kedvenc autójának.

Erre is járhat állami ingyenpénz: teszteltük a Citroen nagy dobását

Nem túlzás kijelenteni, hogy a Citroen Berlingo esélyes a nagybetűs Családi Autó címre: ha túltesszük magunkat a kisteherautós vonásokon, akkor egy praktikus és élhető kocsit kapunk, amivel egy 4-5 tagú család is vígan elindulhat akár egy hosszabb nyaralásra is. A kocsira még a 2,5 milliós állami támogatás is igényelhető, ha 7 személyest veszünk. Videó a cikkben!

Ennyit tud Európa egyik kedvenc népautója: teszteltük, tényleg jó-e a Captur

A Renault divat-crossoverének ráncfelvarrott változata is járt nálunk, hát elég vegyes tapasztalataink voltak. A tesztkocsiban ugyanis a 0,9 literes turbós benzinmotor volt, ami papíron ugyan 90 lóerős, de a valóságban már kevésbé dinamikus. Sőt, ha a fogyasztást is belevesszük a dologba, akkor már egy kicsit nagyobb a gond. Ellenben a belseje tök praktikus, szép, és még a csomagtér is bővíthető. A városba már-már tökéletes gépjármű lenne - a bajok 60-70 felett kezdődnek. Cikkünkből kiderül, hogy vajon a Captur méltó-e az Európa kedvenc divat-crossovere címre! Ha kíváncsi vagy a videóra, katt a cikkre!

Vitara, vagy S-Cross? Nem kell tovább hezitálnod, mutatjuk, melyik a jobb

A kezeink közé került a Suzuki SX4 S-Cross, ami jelenleg Magyarország második legeladottabb autója. Családon belülről való a listavezető is, a Vitarából jó eséllyel több mint 10 ezret adhatnak el idén. Sok különbség nincs a kettő között, konkrétan a motor ugyanaz, az áruk pedig csekély mértékben tér el - az S-Cross valamivel drágább. Akkor mégis melyiket vegye meg az egyszerű magyar autóvásárló? Cikkünkben összehasonlítjuk a két népautót, hogy pontot tegyünk a vita végére!

Komoly kihívóra akadt a magyarok kedvenc népautója: bivalyerős Dustert teszteltünk

Eléggé megszorongathatja a magyarok kedvenc autóját a Dacia Duster, amelyet mostmár új motorokkal is árulnak Magyarországon. Egy ilyen, bivalyerős gép járt a Pénzcentrumnál: megnéztük, mennyivel tud többet, mint az eladásokat vezető Suzuki Vitara.

Modern népautót dobott piacra a Skoda: teszteltük az új Scalát

Csoporton belül kap vetélytársat az új VIII-as Golf: a Skoda már jópár hónappal a VW előtt piacra dobta a kategóriarivális Scalát - amit az első között tesztelhettünk. Méretekkel, és az árazással is nagyjából középre lőttek az új modellel, amellyel a gyártó új dizájnelemei is debütáltak. Videón mutatjuk az újdonságokat!

Nagy dobás, vagy csalódás a dél-koreai népautó? Teszteltük a fullos KIA Ceed-et

Dél-Koreából érkezett, mégis több szálon kötődik a régióhoz, a magyar szakértelem nélkül pedig meg sem születhetett volna: az új KIA Ceed járt nálunk teszten, hogy kiderüljön, megállja-e a helyét a koreaiak Európába szánt népautója. A kezdőár igen kecsegtető, és a gazdagon extrázott tesztkocsi árcédulája sem olyan vaskos, mint amire először számítanánk! Csak az az átkozott zongoralakk...

Így foghatsz évi százezret a tankoláson: kipróbáltuk, működik

Rengeteg tipp, tanács kering az interneten arról, hogy miképpen lehet spórolni az üzemanyagon. A Pénzcentrum letesztelte a legnépszerűbb módszereket, hogy kiderüljön, mennyit lehet fogni velük a benzinszámlán. Emellett kipróbáltuk a Mazda legújabb crossoverét, a CX-30-ast is, ami véghetően az egyik utolsó szeg lehet a gyártó hagyományos modelljeinek koporsójába. Videó a kattintás után!

Itt a Toyota nagy visszatérője: megéri az ötajtós Corolla?

Biztos az a legjobb áru, amely mindenhol elérhető, és rengeteget vesznek belőle? Természetesen nem, de a tömegtermékek folyamatosan hozzák a megszokott minőséget, ritkán okoznak csalódást. 50 millió ember nem tévedhet: a Toyota Corolla pedig hozta az elvárt minőséget, de azért akadnak idegesítő apróságok is. A nagy visszatérő ötajtós modellt tesztelte a Pénzcentrum. Mutatjuk, megéri-e megvenni.

Ezt kapják 2,4 millióért a nagycsaládosok: teszteltük a 7 személyes Fiat Doblót

Nagyon fut a nagycsaládosok autóvásárlási programja: 2,5 milliónyi ingyenpénzt kapnak autóvásárlásra a nagycsaládosok - de maximum a vételár felét lehet ezzel fedezni. Így jöhet ki, hogy egy zsírúj Fiat Doblót már 2,4 millió forintért el lehet hozni a kereskedésektől. A Pénzcentrum kipróbálta az egyik legolcsóbb családi dobozos kocsit. Arra voltunk kíváncsiak, mit lehet ennyi pénzért kapni a mai piacon, és azt is megnéztük, valóban befér-e hét ember.

Azért ez erős: ennyit spóroltunk 1 hét alatt villanyautóval

Rengeteget spórolhat az, aki elektromos autóval jár: ugyanakkor bizonyos dolgokban kompromisszumokat. A Pénzcentrum egy hétig nyűtt egy elektromos Nissan Leafet, hogy kiderüljön, milyen nehéz átszokni a rendes kocsiból a villanyra. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyit lehet spórolni az e-autókkal. Emellett beszélgettünk a Nissan e-autókért felelős vezetőjével is a trendekről és a fizetős töltésről.

