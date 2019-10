Így foghatsz évi százezret a tankoláson: kipróbáltuk, működik + videó

Rengeteg tipp, tanács kering az interneten arról, hogy miképpen lehet spórolni az üzemanyagon. A Pénzcentrum letesztelte a legnépszerűbb módszereket, hogy kiderüljön, mennyit lehet fogni velük a benzinszámlán. Emellett kipróbáltuk a Mazda legújabb crossoverét, a CX-30-ast is, ami véghetően az egyik utolsó szeg lehet a gyártó hagyományos modelljeinek koporsójába.

Bár mától 2-2 forinttal csökkent az üzemanyagok ára, azért még így is elég húzós kocsival járni: a 95-ös benzin literje még a csökkenés ellenére is 389 forintba kerül, ugyanennyi gázolajért pedig 415 forintot kell fizetni. Így hát nagyon nem mindegy, mennyit is fogyaszt az autód: ha mondjuk minden nap 60 kilométert autózol oda-vissza a munkahelyedre, mert az agglomerációból jársz be Budapestre, az egy hónapban (20 munkanappal számolva) már 1200 kilométert jelent. A számok nyelvére lefordítva: ha az autód 8 liternyi benzint fogyaszt 100-on, akkor 96 liternyi üzemanyagot használsz el egy hónapban, ami 37 344 forintba kerül a fenti átlagárral számolva. Ha mondjuk egy 6,5 litert fogyasztó, dízeles autód van, akkor 32 370-ból úszod emg a tankolást, 78 liter gázolajat égetnél el.

Tippek a spóroláshoz

Az interneten rengeteg különféle praktika kering, az összes tipp lényege, hogy a vezetési stíluson is múlik, mennyit fogyaszt az autó.

A Mazda magyarországi képviseletétől kölcsönkapott, új CX 30-assal ki is próbáltuk, hogy tényleg beválnak-e a neten keringő jótanácsok. Utunkat két szakaszra bontottuk, első körben megpróbálunk mindenre odafigyelni, amit a szakemberek tanácsolnak a benzinspóroláshoz:

"Mazsola" stílusban lényegesen kevesebbet eszik a kocsi. Kerültük tehát a nyélgázas indulást, szépen egyenletesen próbáltunk meg haladni.

A fék az egyik legnagyobb ellenség: igyekeztünk fékezés helyett már időben elvenni a gázt, és hagytuk, hogy a motorfék dolgozzon. Ehhez a lehető legnagyobb követési távolságot tartottuk.

Minden körülmények között a legnagyobb sebességfokozatot választottuk, amelyikben még gond nélkül elmegy az autó - hiszen a motornak az sem tesz jót, ha lefulladás közelében használjuk.

A Mazdát igyekeztün nem felpörgetni, legkésőbb akkor felváltottunk, mikor a műszerfalon jelezte azt a CX-30.

Mi lett a vége?

Igen, tudjuk, a Mazda kompjútere nem egy hivatalosan akkreditált mérőeszköz, és a körülmények sem voltak 100 százalékban ugyanolyanok a két út alatt, de mi nem a Nemzeti Mérésügyi Hivatal vagyunk, hanem a Pénzcentreum. Arra törekedtünk, hogy akísérlet életszagú legyen, így az útvonalban volt városi szakasz remek torlódásokkal, illetve kimentünk a nullásra is, hogy nagyobb sebességnél is kipróbáljuk a fenti praktikákat. Nyilván az is evidens, hogy minden autónak más és más a fogyasztása, a kísérletünk eredménye sem vetíthető le minden egyes gépjárműre - csupán arra voltunk kíváncsiak, milyen nagyságrendben csökkenthető a fogyasztás, ha odafigyelünk a vezetésre.

Na, de térjünk a lényegre, úgyis mindenki azért kattintott erre a cikkre, hogy megtudja, mennyit lehet spórolni a mazsolatempóval: a 2 literes benzinmotorral felszerelt verda 1,3 literrel kevesebbet fogyasztott 100 kilométeren a gazdaságosabb vezetési stílus mellett. Egy átlagos magyar autós kb. 20 ezer kilométert tesz meg, tehát gazdaságosan vezetve nagyjából 260 liter benzin takarítható meg így egy évben, ami a

szerdai árakon számolva 100 100 forintot jelent.

A videót korábban vettük fel, az akkori árakkal kalkuláltunk a végén. Innentől mindenki döntse el magában, hogy megéri-e visszább fogni a tempót.

Végleg kiirthatják a hagyományos autókat

Magáról a Mazda CX-30-asról azt érdemes tudni, hogy egy elég friss modellről van szó, nyáron dobták piacra itthon, méretileg pedig a CX-3 és a CX-5 közé tehető. Ezzel az autóval a japán gyártó nem a másik két nagyautótól szeretne vásárlókat elvonni, hanem inkább a "hagyományos" modellektől, a 3-astól és a 6-ostól. A szedán formájú, egykori zászlóshajóból már elméletileg nem is készül vérfrissítés, és vélhetően ez a sors vár a hármasra is.

Ha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor a CX-30 gyakorlatilag egy 3-as Mazda megemelve. A belseje is a megtévesztésig hasonlít a kisautóéra, csak egy fokkal tágasabb - a motorválaszték, és a rendelhető extrák pedig gyakorlatilag ugyanazok. Hála az égnek a külső dizájn itt már nem ment a kilátás rovására, ebben a tekintetben sokkal jobb a 3-asnál: a hátsó ablak sem esik olyan meredeken, hogy használhatatlan legyen, és az oldalsó ablakok is nagyobbak lettek, a C-oszlop sem zavar be annyira a képbe.

A központi rendszer is egy az egyben ugyanaz, mint a Mazda 3-ban, ez a modell is megkapta a 8,8 colos központi monitort, ami a nagyobb méretű utastérben már-más kicsinek is tűnik. A menüben való navigálást itt is egy tekerős gombbal oldották meg, nem érintőképernyős a történet - de igazából ez már a 3-asban sem volt zavaró. Könnyen hozzá lehet szokni, sőt, néha kifejezetten kényelmes, hogy nem egy bazinagy érintőkijelzőhöz kell hajolgatni, hanem a könyöklőn nyugvó jobb kézzel lehet irányítani mindent.

A menetdinamikája egy fokkal rosszabb, mint a 3-as modellnek, ugyanezzel a G122-es benzinmotorral, de ez várható volt, hiszen egy nagyobb autót mozgat meg ugyanaz az erőforrás. A csomagtartó alapesetben 460 literes, a hátsó ülések ledöntésével 1406 literesre bővíthető, és elég praktikus, hogy az ajtót egy motor emeli fel és le, nem kell bajlódni vele.

A Mazda CX-30 7 millió 647 ezer forintról indul, és a különféle extrákkal akár 12 millió forintig is fel lehet tornászni. A LED-es fényszóró, a szélvédőre vetítő Head Up Display, a 8,8 colos infotainment rendszer, a multifunkciós kormány, a távolságtartós tempomat, és a hátsó parkolóradar is alapfelszereltség, de a 8,15 milliós Plus felszereltségi csmagban már a többi mellett tolatókamera is van.