Mégis, mi folyik a Balatonnál? Folytatódik a pusztulás: itt a sok építkezés következménye

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az utóbbi évek során több helyen is romlott a Balaton nádasállományának állapota, a tavalyi alsóörsi nádpusztulás a sajtóban is nagy figyelmet kapott - írja a hirbalaton.hu. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet április eleji felmérései szerint a pusztuló tendencia tavasszal sem változik. A nádas frontjában a víz felé, ha nem is tökéletes állapotú, de új, zöld nádszálak találhatók, a nádas belsejében, a part-felőli oldalon a nádasok pusztulnak. Itt esetenként teljesen kihalt területek is találhatók, ahol elsősorban sás és gyékény növények jelentek meg – áll a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közleményében.

Ez a folyamat a korábban tapasztaltak ellentéte, amikor a pusztulás a víz-felőli oldalon ment végbe, és vékonyodó „babásodott” nádasszegélyeket eredményezett. Az intézet által vizsgált nádpusztulások nagy része olyan helyeken történt, ahol a nádas évtizedek óta intenzív emberi hatásnak van kitéve. Elsősorban olyan helyeken figyelhetők meg a változások (csónakkikötők, strandok, stégek-bejárók környéke) ahol a nádas feldarabolódása jelentős (10 méterenként vannak ilyen-olyan nyiladékok), ahol a nyaraló/kikötő tulajdonosok kivágták a nádat, ahol friss építkezések és fejlesztések voltak az elmúlt években, vagyis ahol az emberi hatás túl intenzív. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A kutatóintézet munkatársai az alábbi felvételeket 2024. áprilisának elején, Alsóörs és Ábrahámhegy környékén készítették:

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK