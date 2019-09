Ezek a leggazdagabb magyarok kedvenc luxusautói: itt a friss lista

Rengeteg pénzt vertek el zsírúj luxusautókra a leggazdagabb magyarok idén: például csak bivalyerős G-s Mercedesekre 2,8 milliárd forintot vertek el. Olyan ritkaságok is érkeztek hazánkba, mint a McLaren 570S, vagy a Ferrari 812 Superfast. Népszerűek továbbá az elektromos luxus SUV-ok is.

Egyszerűen nem tudnak leállni a módos magyarok, rengeteg új és drága autó állt forgalomba az idei év első nyolc hónapjában. A Datahouse adatai alapján megnéztük a legérdekesebb modelleket, illetve azokat is, amelyekből aránylag sokat vásároltak.

Kijelenthető, hogy a magyar gazdagok szeretik a SUV-okat, több száz, 20 millió forint körüli alapárú terepjáró állt forgalomba itthon 2019 első nyolc hónapjában, így az Audi Q-modellek, a Mercedes terepjárói és az X-es BMW-k is nagyon mentek. A legdrágább mindezek közül a Mercedes G-osztály AMG-s változata, amelynek az alapára 52,9 millió forint: na, ebből idén 53-at helyeztek forgalomba, így legkevesebb 2,8 milliárd forintot költöttek a magyarok csak ilyen Mercikre. A "sima" G-osztály úgy tűnik, ciki, ebből csak 30 került forgalomba, "nevetséges", 33,6 millió forintos alapáron.

A BMW csúcsterepjárójából, az új X7-esből 37 darab állt forgalomba, ez a hazai márkaképviselet konfigurátora szerint potom 25 millió forintról indul. A Land Rover sem áll távol a magyar gazdagoktól, a legendás brit terepjárómárka 110 új kocsit tudhatott magáénak 8 hónap alatt.

Különcködnek az elektromos monstrumokkal

Az elektromos SUV-ok is feljövőben vannak, legalábbis a magyar utakon már 26 darab Audi e-Tron fut, ez a kocsi 28 millió forintról indul. A hasonló áru Jaguar I-Pace-ből 12 darab állt idén forgalomba, a vadiúj Mercedes EQC-ből pedig már 3 is van Magyarországon - utóbbi 26,2 millió forintról indul, augusztustól lehet itthon kapni. Jött még 4 új Tesla Model X is, ami nagyon szűkösen felszerelve is kb. 34 millió forintért rendelhető.

Méregdrága sláger a sportkocsik között

Azt már legutóbb is megállapítottuk, hogy Magyarország kedvenc sportautója a Ford Mustang - idén összesen 143-at helyeztek forgalomba -, amit a második helyzetthez képest még viszonylag "olcsón" meg lehet venni, az induló listaára 12,8 millió forint. Összesen négy Mustangot lehetne venni tehát a Mercedes AMG GT 51,2 milliós indulóárából. A sokkoló árcédula sem tántorította el a csúcskocsitól a módos magyarokat: idén 73 állt forgalomba, tehát legkevesebb 3,7 milliárd forintnyi AMG GT. A harmadik helyen is egy Mercedes áll, a kb. 19,5 millióról induló CLS-osztályból idén 61-et vettek. Egyébként a legkevesebb 26 milliós AMG-változatból is elkelt 26.

A drága sport BMW-k is nagyot mentek: az alaphangon 35,5 milliós M5-ösből 33 darab állt forgalomba, a 19 milliós alapárú M2-esből pedig 30. A 31 millió forintról induló, új 8-as BMW-ből is elkelt 28, a hibrid sportkocsiból, az i8-asból pedig egyet vásároltak a magyarok - ezért 46 milliót kérnek "fapados" változatban.

A legkirívóbbak egzotikus sportkocsikkal róják az utakat: a 30 millió körüli Maserati Ghibliből például négyet is vettek, és valaki egy 55 millió forintos McLaren 570S-t is behozott az országba. Forgalomba állt még egy alsó hangon 50 milliós Lamborghini Huracán is, és kb. ugyanennyibe kerül alaphangon az két Aston Martin DBS is, amit idén behoztak. Magyar rendszámot kapott még egy 30-40 milliós Lotus Evora is, és két Audi R8 coupe is.

Méregdrága Ferrariból egyből tíz darabot is behoztak Magyarországra: a kb. 80 milliós Ferrari Portofinóból egyből négyet is forgalomba helyeztek, valamint nyolc hónap alatt két 812 Superfast is bekerült a hazai rendszerbe - ennek a Ferrarinak az ára 100 millió forint körül van. Emellett két 488-as is szerepel a listán, ez az olasz sportkocsi "csak" 80 milliót ér.

Luxuslimuzinok minden mennyiségben

A listából az is kiderült, hogy melyik a 29 millió forintos alapáron kapható 7-es BMW lenyomta az S-Mercit, és az élre állt a listán - összesen 56 ilyen állt forgalomba idén. Az S-osztály egyébként minden modellverziót figyelembe véve (limuzin, coupé, cabrio, AMG) még mindig vezeti a listát - így összesen 81 került forgalomba idén. A harmadik helyezett A8-as Audiból 22 kapott rendszámot.

A Lexsus szintén 30 millió körüli csúcsmodelljéből, az LS500H-ból 14-et vettek a magyarok, Maybach Mercedesből pedig nyolc hónap alatt 11 darab kelt el - nagyjából 40 millió alapáron. Forgalomba állt még 6 darab Bentley Continental is, amit 40 és 120 millió forint között lehet megvenni. Jött még egy Maserati Quattroporte is, ami 30-40 millió forint körül kapható.

Hitelből megy a rongyrázás

Az már eddig is ismert volt, hogy a magyarok nagyon rápörögtek az autólízingre, és ez a prémium márkálnál sincsen másképpen. Korábban Pais József, a Pappas Autó ügyvezetője a Pénzcentrumnak nyilatkozva elmondta, az általuk eladott Mercedesek több mint 95 százalékát valamilyen finanszírozási konstrukcióval vásárolták meg.

A Mercedes már eljutott oda, hogy nem egy olyan kuriózum, ami visszatartaná a vásárlókat. Például azzal, hogy akár a rendőrségi B-osztályok is láthatóak már az utakon, egy olyan márkává vált a Mercedes, ami ugyan még mindig egy álom, viszont már egy elérhető álom. Ez az a növekedés, ami a piacon is tapasztalható a márkánál - nem csak itt a Pappasnál, hanem az importőrök oldalán is

- jelentette ki Pais József. Egyébként a Datahouse adatai is a csillagos márka népszerűségét támasztják alá: mialatt 2017 első 8 hónapjában 2451 Mercedes állt forgalomba, addig 2019 januárjától augusztusig már 3453.