Életveszély az utakon: rengeteg magyar halogatja ezt a vírus miatt, pedig nem kellene

Épp rosszkor tört ki a járvány Magyarországon: rengeteg autós hagyta inkább a fenébe a gumist, és maradtak a téli kerekeiken. Mindez addig kevésbé veszélyes, ameddik tényleg otthon vagyunk, és nem megyünk közútra a járművel. Ugyanis a tesztek szerint igencsak veszélyes mutatvány téligumival közlekedni a melegebb időben - mutatjuk, miért!

Jelentősen visszaesett a forgalom a magyar utakon, hiszen az emberek jó része otthonról dolgozik, és a bevásárlást is házhoz rendeli. Pihennek az autók, ahogy a lejáró okmányokat, úgy a lejáró műszakit sem kell meghosszabbítani, ameddig tart a vészhelyzet, és nyilván álló autó nem is nagyon romlik el - így a szerelők forgalma is visszaesett. Igen ám, de a vírus pont egy kritikus időszakban érte el Magyarországot, sokan még nem cseréltették le a téli kereket, amikor kitört a járvány. Logikusnak tűnhet, mert minek költsön ilyenkor az ember gumiszerelésre, ha úgysem nagyon jár az autóval. De, ha valami miatt mégis el kell indulni, akkor komoly baleset lehet a vége, ha valaki a meleg időben téli kerekekkel jár.

A német autóklub (ADAC) tesztje is ezt bizonyítja: három, különböző profilmélységű téligumit és egy nyári kereket vetettek össze. Az ezekkel szerelt kocsikat négy pályán futtatták meg, a tavaszi és a nyári körülményeket szimulálva (szárazság 10-13 fok és 35 fok, illetve nedves pályán is 10-13 fokban valamint 25-ben). A végeredmény szerint mindhárom téli abroncs jóval gyengébb volt a tesztkörökön, mint a kifejezetten nyári időre fejlesztett kerék.

A hőmérséklettől és a kopottság függvényében a téli kerekek fékútja 100-ról 0-ra a legrosszabb esetben 16 méterrel volt hosszabb, mint a nyári abroncsoké. Az érték nem is úgy változik a különféle mélységű gumik között, ahogy elsőre hinnénk: az ADAC szerint pont, hogy az újabb, mélyebb futófelületű téligumi volt az, ami meleg időben sokkal rosszabbul teljesített. A kopottabb téliek akár 5 méterrel hamarabb is lelassították az autót 100-as tempóról. A különbség nem tűnik soknak, de például, ha valaki lelép eléd az úttestre, akkor az a pár méter is nagyon sokat számít.

És akkor még a többiről nem is beszéltünk: az ADAC teszten észrevehetően csökkent a tapadás a hőmérséklet emelkedésével, és ha még meg is pakolták a tesztautót, akkor a helyzet, és a stabil úttartás is tovább romlott. Mint a szakértők írják, ekkor már az autópálya enyhe kanyarjaiban is érezni lehetett a téligumis tesztkocsikon, hogy bizony valami nincs rendben, vigyázni kell.

Összességében tehát nagyon új, mélyprofilú téli abroncsot semmiképpen se hagyj fent az autón nyárra, mert nem csak tönkremegy a frissen vett gumi, de még veszélyes is. Bár a kopottabb téli kerekek nem teljesítettek olyan rosszul, de kompromisszumnak ezek sem ajánlottak, mivel az ADAC szerint is sokkal nagyobb velük a baleseti kockázat, mintha lecserélnénk őket téliekre.

Címlapkép: Getty Images