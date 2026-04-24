Végre kiderült, milyen idő vár ránk pénteken: ennek a hírnek rengetegen fognak örülni

Április 24-én tipikus tavaszi idő várható Magyarországon, többórás napsütéssel és mérsékelt felhőzettel. A nappali hőmérséklet az ország nagy részén 19–21 fok körül alakul, míg hajnalban 8–10 fok közé hűl a levegő.

A nap első felében általában napos, kellemes időre lehet számítani, helyenként gomolyfelhőkkel. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, inkább zápor formájában, de országos eső nem valószínű. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így nem zavarja jelentősen a hőérzetet.

Az időjárás jól illeszkedik az áprilisi trendekhez, amelyek szerint a hónap második felében már közel 20 fokos nappali csúcsok jellemzőek Magyarországon.

A jelenlegi helyzet alapján kedvező feltételek várhatók szabadtéri programokhoz, kiránduláshoz vagy városi sétához is.