Itt a durva téli fordulat az időjárásban: már látni, mikor csap le a havazás Magyarországra

A HungaroMet szerint hamarosan megérkezik az első komolyabb havazás: pénteken több dunántúli térségben már nem eső, hanem hó hullhat, miközben az ország nagy részén reggeli fagyokra készülhetünk.

Az előrejelzések szerint a következő napokban télies fordulat várható az országban. Egyre több helyen jelennek meg a reggeli mínuszok, és hamarosan az első havazás is megérkezik.

Csütörtökön nyugat felől csapadékzóna érkezik, amely péntekre már az ország teljes területét érinti. A Dunántúlon – különösen Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Somogy és Veszprém vármegyében – azonban nem esőre, hanem havazásra kell számítani. Így pénteken először ezek a területek borulhatnak fehérbe.

A HungaroMet térképe szerint a csapadék típusa látványosan válik ketté: míg keleten eső esik, addig a Dunántúlon már télies körülmények alakulnak ki.

Szerdán a köd és a rétegfelhők egyes térségekben tartósan is megmaradhatnak, máshol viszont többnyire napos idő indítja a napot. Délnyugat felől azonban alacsonyszintű felhőzet érkezik a Dunántúl és a középső országrészek fölé, ami erős felhősödést, borult időt okoz.