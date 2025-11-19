2025. november 19. szerda Erzsébet
3 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Blizzard az úton. Felvétel készült 07. februar 2013 in Slovakia Europe town Liptovsky Mikulas. A heves havazás több órára megbénította a közlekedést.
Utazás

Itt a durva téli fordulat az időjárásban: már látni, mikor csap le a havazás Magyarországra

Pénzcentrum
2025. november 19. 09:06

A HungaroMet szerint hamarosan megérkezik az első komolyabb havazás: pénteken több dunántúli térségben már nem eső, hanem hó hullhat, miközben az ország nagy részén reggeli fagyokra készülhetünk.

Az előrejelzések szerint a következő napokban télies fordulat várható az országban. Egyre több helyen jelennek meg a reggeli mínuszok, és hamarosan az első havazás is megérkezik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Csütörtökön nyugat felől csapadékzóna érkezik, amely péntekre már az ország teljes területét érinti. A Dunántúlon – különösen Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Somogy és Veszprém vármegyében – azonban nem esőre, hanem havazásra kell számítani. Így pénteken először ezek a területek borulhatnak fehérbe.

A HungaroMet térképe szerint a csapadék típusa látványosan válik ketté: míg keleten eső esik, addig a Dunántúlon már télies körülmények alakulnak ki.

Szerdán a köd és a rétegfelhők egyes térségekben tartósan is megmaradhatnak, máshol viszont többnyire napos idő indítja a napot. Délnyugat felől azonban alacsonyszintű felhőzet érkezik a Dunántúl és a középső országrészek fölé, ami erős felhősödést, borult időt okoz.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #időjárás #hó #fagy #csapadék #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:44
09:33
09:25
09:22
09:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 18.
Ilyen a birtokvédelem 2025-ben: így dobják ki a lakásbitorlókat a bűnvadászok Magyarországon
2025. november 18.
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2025. november 18.
Ez lenne a nagybetűs jólét Magyarországon: sorra lehagynak minket az új bezzegországok - lenne mit tanulni tőlük
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 19. szerda
Erzsébet
47. hét
November 19.
Térinformatikai világnap
November 19.
Nemzetközi férfinap
November 19.
A vállalkozó nők világnapja
November 19.
A WC napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
2
4 napja
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
3
2 napja
Érkezik a sarkvidéki hideg, komoly havazás tör be: pár nap alatt fordul óriásit az időjárás
4
7 napja
Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok
5
2 hete
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív bankügylet
A bank forrásait érintő ügylet, idetartozik a betétgyűjtés, bankközi forrásfelvétel, vagy az értékpapír-eladás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 06:56
Ikonikus csúcsterméket akcióz le brutálisan a Lidl: garantált a sor, ezt máshol kétszer annyiért adják
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 06:15
Ennyi volt, rengeteg városban vezetnek be szigort az elektromos rollerekre: sok helyről teljesen kitiltják őket
Agrárszektor  |  2025. november 19. 09:03
Ez durva: itt már úgy esik a hó, hogy fehérbe borult minden