Az Asiana Airlines, Dél-Korea egyik vezető légitársasága, elindítja közvetlen Szöul (Incshon)–Budapest járatát.
Lélegzetelállító: ez lett a világ legmagasabb temploma, amit egyszer az életben mindenkinek látni kell
A Sagrada Família lett a világ legmagasabb temploma, miután a központi tornyára felhelyezték egy kereszt első részét, ezzel 162,91 méteres magasságával hivatalosan megelőzte az eddigi rekorder német Ulm Münstert.
Az Antoni Gaudí által tervezett barcelonai bazilika építése több mint egy évszázada tart, és a fő épület várhatóan jövőre készül el. A Jézus Krisztus-torony a következő hónapokban a kereszt többi részének felhelyezésével tovább növekszik, végül 172 méter magas lesz - közölte a BBC.
A Sagrada Família alapkövét 1882-ben helyezték el, majd a következő évben a feltörekvő építész, Gaudí vette át a projektet. Az eredeti terveket egy sokkal ambiciózusabb koncepcióvá alakította, amelyet kezdetben bűnbánó hívek adományaiból finanszíroztak. Váratlan halála idején, 1926-ban, a tervezett 18 toronyból mindössze egy készült el.
Az építkezést ezt követően a Sagrada Família alapítvány irányította, turisták, látogatók és magánadományozók hozzájárulásaiból finanszírozva. Az építkezés közel 150 éves története során számos akadályba ütközött. A spanyol polgárháború idején katalán anarchisták felgyújtották a kriptát, megsemmisítve Gaudí terveit és gipszmodelljeit. Legutóbb a Covid-19 járvány miatt kellett leállítani az építkezést a turizmus visszaesése és az ebből adódó finanszírozási hiány miatt.
Xavier Martínez, a Sagrada Família főigazgatója idén szeptemberben közölte, hogy a Jézus Krisztus-torony 2026-ra, Gaudí halálának századik évfordulójára készül el. Az alapítvány rendezvénysorozattal emlékezik majd meg az építészről, aki a templom kriptájában nyugszik. A díszítő részletek, szobrok és a főbejárathoz vezető lépcső munkálatai várhatóan a következő évtizedben is folytatódnak.
A Mindenszentek és a halottak napja alkalmából a hazai temetők jellemzően meghosszabbított nyitvatartással készülnek.
A tóparti települések vezetői a gyengébb turisztikai szezont az árvaszúnyoginváziónak, a kaotikus tömegközlekedésnek és a hűvösebb időjárásnak tulajdonítják.
Ennyit a vénasszonyok nyaráról, már látni a durva fordulatot az időjárásban: brutál hidegfront tart Magyarország felé
A hétvégén többnyire száraz, napos időre készülhetünk, hétfőn nyugat felől érkezik újabb felhőzet és csapadék, majd kedden fokozatos lehűlés kezdődik.
A Pénzcentrum 2025. október 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
40 ezer ingyen vonatjegyet osztanak szét: egész Európában érvényes lesz, csak egy kvízt kell kitölteni
Az Európai Bizottság 40 ezer fiatalnak kínál egyedülálló lehetőséget Európa felfedezésére a DiscoverEU program keretében.
A mindenszentek és halottak napja időszakában nem lesz érvényben az elsőajtós felszállási rend a temetők környékén
A MÁV-Volán csoport nyár elején indított késési biztosítása eddig több mint 760 000 esetben nyújtott visszatérítést az utasoknak.
Hosszabb nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napja időszakában;
A Pénzcentrum 2025. október 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csütörtökön változékony időre készülhetünk: délelőtt még sokfelé napos, fátyolfelhős lesz az ég, délutánra azonban megnövekszik a felhőzet,
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója jelentette be, hogy megújul Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása.
A szlovák parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amely 6 km/órában maximalizálja a járdán közlekedők sebességét.
A Pénzcentrum 2025. október 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
December 23-án lejár a Bubi-szolgáltató szerződése, az új tender pedig csúszik, így hónapokig állhat a budapesti közbringa-rendszer.
Itt a vége, minden megváltozik a szerb-magyar határon: már el is kezdődött az új rendszer, sok utazót érint
Keddtől fokozatosan bevezetik az Európai Unió új beléptetőrendszerét (EES) a magyar-szerb határátkelőhelyeken, ez pedig számos utazónak hoz változást.
A Pénzcentrum 2025. október 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden napközben a felhők mögül több órára kisüt a nap, de délután északnyugat felől egyre vastagabb felhőtakaró érkezik, amely az ország északkeleti részét borítja be.
Munkásokra dőlt egy támfal Biatorbágyon – írta a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi médiában.
