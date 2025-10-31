Lélegzetelállító: ez lett a világ legmagasabb temploma, amit egyszer az életben mindenkinek látni kell

A Sagrada Família lett a világ legmagasabb temploma, miután a központi tornyára felhelyezték egy kereszt első részét, ezzel 162,91 méteres magasságával hivatalosan megelőzte az eddigi rekorder német Ulm Münstert.

Az Antoni Gaudí által tervezett barcelonai bazilika építése több mint egy évszázada tart, és a fő épület várhatóan jövőre készül el. A Jézus Krisztus-torony a következő hónapokban a kereszt többi részének felhelyezésével tovább növekszik, végül 172 méter magas lesz - közölte a BBC.

A Sagrada Família alapkövét 1882-ben helyezték el, majd a következő évben a feltörekvő építész, Gaudí vette át a projektet. Az eredeti terveket egy sokkal ambiciózusabb koncepcióvá alakította, amelyet kezdetben bűnbánó hívek adományaiból finanszíroztak. Váratlan halála idején, 1926-ban, a tervezett 18 toronyból mindössze egy készült el.

Az építkezést ezt követően a Sagrada Família alapítvány irányította, turisták, látogatók és magánadományozók hozzájárulásaiból finanszírozva. Az építkezés közel 150 éves története során számos akadályba ütközött. A spanyol polgárháború idején katalán anarchisták felgyújtották a kriptát, megsemmisítve Gaudí terveit és gipszmodelljeit. Legutóbb a Covid-19 járvány miatt kellett leállítani az építkezést a turizmus visszaesése és az ebből adódó finanszírozási hiány miatt.

Xavier Martínez, a Sagrada Família főigazgatója idén szeptemberben közölte, hogy a Jézus Krisztus-torony 2026-ra, Gaudí halálának századik évfordulójára készül el. Az alapítvány rendezvénysorozattal emlékezik majd meg az építészről, aki a templom kriptájában nyugszik. A díszítő részletek, szobrok és a főbejárathoz vezető lépcső munkálatai várhatóan a következő évtizedben is folytatódnak.