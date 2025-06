Itt a válasz a nyár legégetőbb kérdésére: valójában ennyivel korábban kell megérkezni a reptérre

A repülőtérre érkezés optimális időzítése kulcsfontosságú a stresszmentes utazáshoz. Szakértők szerint a belföldi járatokhoz két, a nemzetközi járatokhoz három órával indulás előtt érdemes megérkezni, de bizonyos helyzetekben ennél is több időre lehet szükség.

A belföldi járatok esetében a legtöbb légitársaság és a Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) szóvivője, Lisa Farbstein is azt javasolja, hogy legalább két órával a felszállás előtt érkezzünk meg a repülőtérre. Ez az időkeret figyelembe veszi a parkolást, a check-in folyamatot és a biztonsági ellenőrzést is. Nagyobb forgalmú repülőtereken vagy csúcsidőszakokban még ennél is több időt érdemes számítani.

A nemzetközi járatoknál három órával korábban ajánlott megérkezni. Ennek oka, hogy nagyobb repülőgépek, több utas és további dokumentum-ellenőrzések (vízumok, egészségügyi nyomtatványok) miatt több időre van szükség. A nagyobb repülőtereken a kapuhoz való eljutás is jelentős időt vehet igénybe - írta a travelandleisure.com.

Speciális esetekben további időráhagyás szükséges. Kerekesszéket használó utasoknak az amerikai közlekedési minisztérium legalább egy órával a standard bejelentkezési idő előtt javasolja az érkezést. Kísérő nélkül utazó gyermekek esetében szintén korábbi érkezés ajánlott a szükséges adminisztráció miatt.

A külföldi repülőtereken az időzítési ajánlások országonként változnak. Egyes helyeken, mint például Chilében vagy Nigériában, akár három és fél vagy négy órával korábban is javasolják az érkezést, különösen a csúcsidőszakokban.

A repülőtéri folyamatok felgyorsítására több praktikus megoldás létezik. Csak kézipoggyásszal utazva jelentős idő takarítható meg. A TSA PreCheck vagy Clear szolgáltatások igénybevétele gyorsabb áthaladást biztosít a biztonsági ellenőrzésen. A légitársaságoknál szerzett törzsutas státusz vagy prémium osztályra váltott jegy szintén előnyökkel jár.

Bár a tapasztalt utazók és a gyorsított ellenőrzési programokban résztvevők rövidebb idővel is beérhetik, a szakértők szerint a főszezonban és ünnepek idején mindenképp érdemes ragaszkodni az általános irányelvekhez. Végső soron az időzítés attól függ, mennyire fontos számunkra, hogy biztosan elérjük a járatunkat.