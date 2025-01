Ide repülne 2025-ben a legtöbb magyar: drága úticélok is a listán, van itt azért pénz

A legtöbb magyar idén is a mediterrán országokba repülhet, de az Amerikai Egyesült Államok, Írország, Albánia, Vietnám, a Fülöp-szigetek és a Maldív-szigetek is egyre népszerűbbek az idén eddig leadott foglalások alapján. A repülőjegyárak egyelőre alig emelkedtek tavalyhoz képest. A tavaszi szünet és húsvét időszakára látható egy kiugrás, és már jó pár honfitársunk megvette a repülőjegyét nyárra is.

Az év első 16 napjában már 100 különböző országba vettek repülőjegyet a magyarok 2025-re a Kiwi.com-on keresztül. Az eddig leadott foglalások alapján a repülőjegyárak a tavalyi év azonos időszakával megegyező szinten vannak, az átlagárakban pár eurós különbséget lát a Kiwi.com.

Átlagosan 156 euróba kerül idén egy repülőjegy. A rövid, 1500 km-en belüli járatokért átlagosan 90, a közepes, 1500-4000 km köztiekért 143, míg a hosszú, 4000 km-nél távolabbi úti célokra szólóakért átlagosan 556 eurót kellett fizetni.

A foglalási adatok alapján elmondható, a magyarok közül sokan terveznek előre. Már most látszik egy ugrás a tavaszi szünet és húsvét időszakára és vannak, akik megvették már a repülőjegyüket a nyárra is. Aki előre tervez és rugalmas az utazási dátumot illetően, az nagyon kedvező árú járatra is foglalha

– mondta el az adatok kapcsán Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere. Megosztotta azt is, hogy ugyan továbbra is a spanyol és olasz városok a legnépszerűbbek, az is látszik, hogy egyre többen érdeklődnek az egzotikus úti célok iránt, valamint Albánia és Marokkó is egyre vonzóbb célpontok a magyarok körében.

A valós foglalási és a keresési lista eltér egymástól. Az Amerikai Egyesült Államokba sokkal inkább vágynak a magyarok, mint ahol a valós foglalási listán szerepel az ország. Thaiföld, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Kína, Japán, Dél-Korea, Vietnám és Indonézia is a legkeresettebb úti célok közé tartozik. „A konkrét úti célokra számottevően megnőtt a keresések száma tavalyhoz képest, és idén 13 százalékkal több magyar keresett rá a bármikor és bárhová lehetőségekre is. Mindezek az utazási- és felfedezőkedv növekedését támasztják alá

– jelzi Daniela Chovancová.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Kiwi.com megnézte, hogy az év első 16 napjában hová vettek a legtöbben repülőjegyet. A tényleges repülőjegyvásárlást összehasonlította a keresésekkel, és megnézte azt is, hogy a valós foglalások hogy alakultak tavalyhoz képest az egyes országok tekintetében.

Az idei top 20 repülős úti cél január 16-ig a Kiwi.com-on leadott foglalások alapján:

Spanyolország Olaszország Németország Egyesült Királyság Franciaország Portugália Görögország Törökország Málta Dánia Thaiföld Belgium Amerikai Egyesült Államok Hollandia Svédország Svájc Norvégia Írország Marokkó Egyiptom

A 20 legtöbbet keresett repülős úti cél január 16-ig a Kiwi.com-on:

Spanyolország Olaszország Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Franciaország Németország Portugália Thaiföld Törökország Görögország Egyesült Arab Emírségek Egyiptom Kína Japán Dél-Korea Hollandia Dánia Vietnám Indonézia Lengyelország

Albániába másfélszerannyian repülhetnek idén, mint tavaly. Tirana népszerűségéről már tavaly is hírt adott a Kiwi.com, és ez a tavalyi népszerűség az eddigi keresési és eladási adatok alapján csak fokozódhat. Írországba 19 százalékkal emelkedtek a repülőjegyeladások. Az Európa zöld szigeteként emlegetett Írország mellett Marokkó is az idei húszas toplista új szereplője. A cseh utazási technológiai vállalat Délkelet-Ázsia irányába is kiugró érdeklődést tapasztal.

A Fülöp-szigetek Magyarországról különösen vonzó. A vizsgált időszakban közel 73 százalékkal megnőtt az eladott repülőjegyek száma a trópusi szigetvilágba. A fogyasztói igényekre válaszul a Kiwi.com partnerségi megállapodást kötött a Fülöp-szigeteki légitársasággal, a Sunlight Air-rel. Másik népszerű szigetország, a Maldív-szigetek, ahová 24 százalékkal több magyar repül idén tavalyhoz képest az eddigi foglalások alapján. Említésre méltó továbbá Vietnám, ahová a foglalások és a keresések is jelentősen megemelkedtek. A foglalási listán nagyot lépett előre Thaiföld.

Míg tavaly a 19. helyen szerepelt, addig idén már a tizenegyedik legtöbbet foglalt célállomás. Tavalyhoz képest 43 százalékkal többen vettek jegyet a Kiwi.com-on keresztül Budapestről Bangkokba. A cseh utazási technológiai vállalat adatai alapján a Thaiföldre utazók átlagosan 2,5 hetet töltenek az országban. Az átlagos repülőjegyár 637 euró, de akik rugalmasak az indulást illetően, azok akár már feleennyiért is találnak 2 átszállással Bangkokba járatokat.