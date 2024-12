Nem lesz kirándulóidő a hétvégén: ebben az országrészben még hó is eshet

Jellemzően felhős, borult időjárás várható a hétvégén, sokfelé eshet kisebb mennyiségű eső, hó, havas eső. A hőmérséklet csúcsértéke kevéssel 0 Celsius-fok felett lesz, éjszakánként fagyra kell számítani - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken a többé-kevésbé összefüggő felhőtakaró nyugat felé tolódik, így északkelet felől lassan csökken a felhőzet. Számottevő csapadék nem lesz, a keleties szél csak kevés helyen élénkül meg, de estétől Sopronnál már előfordulhatnak erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 5 fok között alakul.

Szombaton délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, főleg északkeleten lehet több-kevesebb napsütés a nap első felében. Több helyen várható csapadék: délen eső, havas eső, északon havas eső, hó lesz a jellemző, helyenként ónos esőre is számítani kell, éjjel ködfoltok is lehetnek. A délkeleti, majd délnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően mínusz 5 és mínusz 1 fok között alakul, a fagyzugokban hidegebb is lehet, a csúcsérték 0 és plusz 5 fok között várható.

Vasárnapra virradóra ködfoltok képződhetnek. Napközben közepesen vagy erősen felhős időre kell számítani, helyenként valószínű kisebb vegyes halmazállapotú csapadék. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, több helyen megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 7 és 0, a legmagasabb 1 és 8 fok között alakul.