Jogerős: megtévesztette utasait a Wizz Air: brutális bírságot fizethet a légitársaság

A Wizz Air légitársaság több ponton is megtévesztette az utasait - állapította meg a GVH. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmának megsértése miatt a GVH Versenytanácsa mintegy 307 millió forintos bírságot szabott ki a vállalkozásra.

A szakmai gondosság követelményét sértő kereskedelmi kommunikációt folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás lényeges jellemzőiről a Wizz Air, illetve a légitársaság elhallgatta, hogy egyes szolgáltatási csomagjainak részét képező „többletszolgáltatásokat” külön-külön is megvásárolhatják a fogyasztók, ezzel a cég a drágább csomagok irányába terelte a fogyasztókat – ezt tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmának megsértése miatt a GVH Versenytanácsa mintegy 307 millió forintos bírságot szabott ki a vállalkozásra. A Wizz Air az eljárás során több vállalást is tett a nemzeti versenyhatóság irányába, azonban ezeket a Versenytanács – azok kétséges megvalósíthatóságára, illetve a korábbi és jelenleg is folyamatban lévő eljárásokra is tekintettel – nem fogadta el. A Gazdasági Versenyhivatal 2023 elején indított versenyfelügyeleti eljárást a Wizz Air Hungary Zrt.-vel szemben, mivel gyanúja szerint jelentős információkat hallgatott online felületein, hogy a drágább lehetőségek irányába befolyásolja a jegyvásárlókat.

A nemzeti versenyhatóság az eljárás során feltárta, hogy a légitársaság 2018 novembere és 2024 májusa között elhallgatta – illetve nem időben kommunikálta – hogy a fogyasztóknak az alapszolgáltatás választása esetén is lehetőségük van egyes további szolgáltatások (Wizz Priority, feladott poggyász szolgáltatás) külön-külön történő megvásárlására. A cég így gyakorlatilag a drágább, ezeket a szolgáltatásokat alapból tartalmazó csomagok irányába terelte a fogyasztókat. A GVH feltárta emellett, hogy a légitársaság 2019 decemberétől olyan kereskedelmi gyakorlatot folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás tartalmával és korlátaival kapcsolatban, amely sértette a szakmai gondosság követelményét.

A fentebbi gyakorlatokat mérlegelve a GVH Versenytanácsa – a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmának megsértése miatt – összesen 307 millió 824 ezer forint bírságot szabott ki a légitársaságra.

A Wizz Air az eljárás során több kötelezettségvállalást is felajánlott a nemzeti versenyhatóság irányába. A vállalások többek között tartalmaztak volna fogyasztói kompenzációt, és egy, a foglalási folyamatot érintő informatikai fejlesztést is. A GVH Versenytanácsa a vállalások értékelésekor elsődlegesen arra volt figyelemmel, hogy a sérelmezett magatartások jogi minősítéséhez kiemelt közérdek fűződik, valamint azt is rendkívül kétségesnek találta egyrészt, hogy a vállalások elérték volna az eljárás eredeti célját, másrészt, hogy azok egyáltalán ténylegesen, hatékonyan, egyéb mulasztások kockáztatása nélkül megvalósíthatóak lettek volna. Ráadásul a jogsértő kereskedelmi tevékenysége miatt a Wizz Air-t már korábban is elmarasztalta a GVH, továbbá van olyan eljárás, amely jelenleg is folyamatban van, mivel a cég feltételezhetően fontos információkat hallgatott el az utasok elől. Mindezek alapján a GVH Versenytanácsa nem fogadhatta el a légitársaság vállalásait.

A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt években kiemelt figyelemmel kíséri a légi közlekedés hazai piacát. A nemzeti versenyhatóság 2022 októberében átfogó gyorselemzés (sweep) keretében vizsgálta a Magyarországon elérhető légitársaságok honlapjait, illetve a hazánkban népszerű jegyár-összehasonlítóweboldalakat. Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a légi közlekedésben tapasztalható folyamatos fennakadások miatt, az utasok védelme érdekében figyelemfelhívást küldött több, Magyarországon működő diszkont-légitársaság, közte a Wizz Air vezetőjének is.

A most lezárult ügy kapcsán a GVH ismételten határozottan felhívja a légitársaságok figyelmét, hogy a jegyeladással kapcsolatos információikat minden esetben átláthatóan tegyék közzé, és könnyen érthetően fogalmazzák meg azokat. A Versenyhivatal ezen felül azt javasolja a fogyasztóknak, hogy utazásaik tervezése és jegyváráslásaik során mindig körültekintően járjanak el, tájékozódjanak az egyes szolgáltatások pontos részleteiről, és az egyes szolgáltatáscsomagok előnyeiről és hátrányairól