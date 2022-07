Erről minden utazónak tudnia kell: ezzel a trükkel éld túl az akár több napos késést

Több órás, akár napos késések, elveszett csomagok és törölt járatokról szólnak az idei repülőutak. Az RTL-nek most Pető György, légiközlekedési szakértő beszélt arról, hogy ennek mi az oka és mikor állhat helyre a világ rendje.

Aki mindössze egy 3-4 napos utazást tervez annak nem fér bele, hogy egy (vagy akár több) nappal később induljon el, de mostanra már annak, aki utazni szeretne mindenképpen számolnia kell ezzel. Sokak le is mondanak inkább a repülésről, de azoknak, akik nem Pető György azt javasolja, hogy mindenképpen kora reggeli járatot válasszanak, mert azok többnyire még időben indulnak. Az este 8-10 körüli járatok már valószínűleg összeszedtek annyi késést, hogy ne tudjanak elindulni időben.

„Nyáron nagyon ügyelnék arra, hogy akár felár ellenében is olyan társaságnál vegyem a jegyet, akiknél üzembiztosabb a buli. A fapadosokat, ha lehet, elkerülném. Nyilván nem mindegy, hogy 20 ezerért mész Ibizára, vagy 150 ezerért, csak a végén lehet, hogy a hús drágább lesz, mint maga a leves – mondta a szakértő, aki arra is kitért, hogy az is egyre gyakoribb eset, hogy a felszállásra is órákat kell várni.

Simán előfordul, hogy egy 1 óra 20 perces Budapest-Köln járatnál 3 órát kell várni arra, hogy elinduljon a gép

– mesélte Pető György, aki szerint összességében még mindig jobban járunk, ha ősszel választjuk a repülést.