Újabb pesti buszjáraton lesz első ajtós felszállás: már itt sem lehet majd bliccelni

Újabb buszjáratokon vezetik be az első ajtós felszállást. Akinek szüksége van rá, a járművön is meg tudja vásárolni a jegyét. A Budapesti Közlekedési Központ az ősz folyamán folytatja az első ajtós felszállási rend kiterjesztésé.

Tovább folytatódik az első ajtós felszállási rendű járatok bővítése. Szombattól hétvégenként csak az első ajtót lehet felszállásra használni a IV. kerület és a Keleti pályaudvar között közlekedő 20E buszon − tájékoztat a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Hozzátették: akinek nincs érvényes jegye vagy bérlete, a járművezetőtől tud vásárolni.

Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az első ajtós felszállási rendnek köszönhetően jelentősen javulhat az utasok biztonságérzete, illetve az intézkedésnek köszönhetően jóval könnyebb a jogosulatlanul utazók kiszűrése is, hiszen a járművezetők már az utazás megkezdése előtt tudják ellenőrizni a jegyeket és a bérleteket.

Akinek szüksége van rá, a járművön is meg tudja vásárolni a jegyét. A BKK azonban továbbra is azt tanácsolja ügyfeleinek, hogy jegyüket vagy bérletüket automatákból, pénztárakban, ügyfélközpontokban, viszonteladói partnereitől vagy mobiltelefonon szerezzék be. Az elmúlt időszakban

az Újpest és Újpalota között közlekedő 196-os és 196A buszokon,

a III. kerületet kiszolgáló 34-es és 106-os járatokon,

a Budakeszire közlekedő 22-es járatcsaládon, a dél-pesti 66-os buszcsaládon,

a Kőbánya-Kispestet a XVIII. kerület különböző részeivel összekötő 182-es és 184-es buszokon

vezették be a hétvégékre az első ajtós felszállási rendet. A csepeli buszokra pedig már hétköznap is csak járművezetői ellenőrzés után lehet felszállni.

A Budapesti Közlekedési Központ az ősz folyamán folytatja az első ajtós felszállási rend kiterjesztésé.