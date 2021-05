Újabb bezárásokat jelentett be a BKK: ezeket se keresd jövő héttől

Június 1-től - az utasforgalomhoz igazodóan - bezárja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az Örs vezér tere HÉV-végállomáson található jegy- és bérletpénztárat és a XVII. kerületi Rákosmente ügyfélközpontot.

A BKK közleményében azt írta: a jelenlegi pandémiás helyzet következtében jelentősen átalakultak az utazási szokások, a BKK személyes értékesítő helyeinek forgalma is nagymértékben csökkent. Felülvizsgálták az ügyfélközpontjaik és pénztáraik működési hatékonyságát, és ennek alapján döntöttek a bezárásokról.

A Rákosmente ügyfélközpont május 31-én tart nyitva utoljára normál nyitvatartási rend szerint 7 és 19 óra között, az Örs vezér tere HÉV-végállomáson található jegy- és bérletpénztár pedig ugyanezen a napon tart utoljára nyitva 6.30 órától 18.30-ig.

A megszűnt személyes értékesítőhelyek mellett a BKK-automaták a nap 24 órájában elérhetők, továbbá az Örs vezér tere metróvégállomáson található jegy- és bérletpénztár is változatlanul üzemel - írták. A fővárosban lévő további jegy- és bérletpénztárak, valamint ügyfélközpontok nyitvatartása nem változik. A BKK felhívta a figyelmet arra is, hogy a jegy- és bérletvásárlás legbiztonságosabb módja jelenleg a Közlekedési Mobiljegy-alkalmazás, amellyel bérletek és jegyek is vásárolhatók.