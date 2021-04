Fontos infók a nyitásról: itt a budapesti állatkert menetrendje

Már szombaton megnyithat a budapesti állatkert, a szabadtéri bemutatóhelyek, a belső terek és az állatházak nagy része szinte mind látogatható lesz, néhányat közülük azonban egyelőre még zárva tartanak - közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Már szombaton látogatható lesz a városligeti intézmény, ha a beoltottak száma még pénteken eléri a négymilliót. A budapesti állatkertet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, valamint a 18 éven aluliak látogathatják. A részletes tudnivalókat az állatkert már közzé is tette honlapján - olvasható a közleményben.

Mint írják, a szükséges igazolványok felmutatását, az olyan eseteket kivéve, ahol egyértelmű, hogy 18 éven aluli személyről van szó, a jegypénzáraknál, valamin a kapun való belépéskor is kérni fogják az állatkerti munkatársak.

A kommüniké emlékeztet arra, hogy az állatkert területén a maszk viselése csak javasolt lesz, azonban kötelező lesz azt felvenni az ajándékboltban. Azokon a helyszíneken, ahol a közönség be is mehet az állatok közé, például a gyűrűsfarkú makiknál, ugyancsak a maszk viselését kérik a látogatóktól. Az állatok egészségének védelme érdekében most még az e célra szolgáló állateledellel, az úgynevezett zoo csemegével sem lesz szabad etetni őket.

Az állatkertben látható lesz az egyhetes kiselefánt is. Az ormányosok a kifutón vagy az Elefántcsarnok belső terében tartózkodnak. Ez utóbbi hely nézőterére a látogatókat kisebb csoportokban engedik majd be. Most mutatkozik be a nagyközönségnek a novemberi bezárás után érkezett új jegesmedve, Taiko és az új nőstény leopárd, Banu is - áll az összegzésben.