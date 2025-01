Súlyos dolgot közöltek a népszerű appról: ingyenes szolgáltatás szűnik meg, sok magyar fizethet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Amazon Prime egyik népszerű szolgáltatása hamarosan megszűnik, miközben a vállalat új technológiákra összpontosít a vásárlói élmény javítása érdekében. Eközben a Starbucks is változtatásokat vezet be üzleteiben, szigorítva a nem vásárló vendégekre vonatkozó szabályokat - számolt be róla az Independent.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK