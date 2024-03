Ezek a legjobb beépíthető sütők 2024-ben Magyarországon: több nagy márka is elhasalt a termékteszten

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A sütő a konyha egyik legfontosabb háztartási berendezése, ezzel együtt ritkán vásárolunk sütőt, leginkább egy új lakás berendezésekor nézünk szét a piacon, vagy amikor az előző javíthatatlanná válik. Ma már sokan a beépíthető sütő mellett teszik le a voksukat. Hogy melyik lehet számunkra az igazi? Ezt nehéz első ránézésre eldönteni. Jó lenne vásárlás előtt kipróbálni néhányat, de valljuk be, ez elég időigényes és nagy befektetés is volna. Ráadásul megtette ezt helyettünk a Tudatos Vásárlók Egyesülete, így most sokkal könnyebben hozzáférhetünk ezekhez az információkhoz, hogy lehetőleg már elsőre megtaláljuk a számunkra megfelelőt.

A friss teszteredmények lehetővé teszik, hogy 16 márka - AEG, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, Gorenje, Haier, Ikea, Indesit, Miele, Mora, Samsung, Siemens, Smeg, Teka, Whirlpool – 48 beépíthető sütőjét hasonlítsuk össze különböző szempontok alapján. A termékeket laboratóriumban vizsgálta a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi szervezetekkel együttműködve. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A tesztek során a következőket figyelték és pontozták: sütési teljesítmény

energiafogyasztás

használat és tisztítás

zajszint

biztonság Néhány érdekes tapasztalat a teszteredményekből A legjobb sütők kevesebb mint öt perc alatt melegszenek fel 180°C-ra , míg a legrosszabbaknak akár háromszor ennyi ideig tart. Az AEG BPS351120M beépíthető sütőjének például ez az egyik gyengesége. Míg a Samsung NV75T8979RK/EF egy pillanat alatt feltekeri a hőfokot üzemkészre.

A sütési hatékonyságot aprósütemények, habcsók és piskótatészta készítésével is tesztelték. A grillfunkciót pedig kenyérpirítással és grillcsirke sütéssel. A gőzfunkcióval rendelkező modelleket lazac és zöldség, brokkoli és puding készítésével tették próbára. A tapasztalatok szerint mindegyik feladatnak más termék lett a bajnoka. Ezért azt is érdemes végiggondolnunk vásárlás előtt, hogy mi jellemzően milyen típusú ételeket készítünk leggyakrabban sütőben.

Sokak által jó minőségű márka több terméke is a leggyengébbek között végzett összesítésben a sütési teljesítmény tekintetében. Például a Bosch CMG633BB1. Persze akadnak valóban kiváló minőségű Bosch termékek is. Ráadásul ezekhez képest kábé féláron. Ami fontos, hogy nem biztos, hogy jól járunk, ha vakon megbízunk egy márkában, és a drágább jobb elméletre se érdemes nagyobb összegben fogadni. A konkrét termék minősége az, amiről meg kell bizonyosodjunk minden esetben vásárlás előtt.

A tesztelt termékek többségének van valamilyen beépített tisztítást segítő funkciója, azaz pirolitikus, katalitikus, gőz vagy AquaClean technológia.

Elektromos és mechanikai biztonság szempontjából minden termék megfelelt a vonatkozó előírásoknak.

szempontjából minden termék megfelelt a vonatkozó előírásoknak. Hőbiztonság szempontjából több esetben is tapasztalták, hogy a sütő üvege, külső felülete vagy irányító panelja/gombjai 40-50°C-ra is felmelegednek. A legextrémebb felmelegedést két termék esetében mérték. A Beko BBIM14300WMS grill funkciója esetében a sütő üvege 61,4°C-ra melegedett, illetve a Gorenje BPS6737E07B üvege a pirolitikus tisztítás során 67,1°C-ig hevült. A tesztelt sütők átlagára 90 000 Ft – 1 400 000 Ft között mozgott a tesztelés idején. A legolcsóbb tesztelt termék az Indesit IFW 4844 H BL 64%-os eredményt ért el összesítésben. Viszonyításképpen a legdrágább, Miele DGC 7460 CS 58%-os eredménnyel végzett. Az első 5 helyen Bosch, Electrolux és Whirlpool termékek végeztek 153 000 Ft – 295 000 Ft-os árkategóriában, 71-74%-os eredménnyel. Érdemes tehát végiggondolnunk, hogy számunkra melyek a legfontosabb szempontok egy sütő esetében, és annak megfelelően kiválasztani a legmegfelelőbbet a mi konyhánkba. Csupán ár vagy márka alapján nem biztos, hogy olyan döntést tudunk hozni, amivel elégedettek leszünk hosszú távon. A sütők valós teljesítményének megismerésében és összehasonlításában segít a termékteszt.

Címlapkép: Getty Images

