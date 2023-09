Megszereztük az árlistát: horror pénzért adják az iPhone 15-öt és az iPhone 15 Pro-t Magyarországon

Legkevesebb 400 ezer forintot kell fizetni Magyarországon az új iPhone-ért, de a legdrágább, 1 terrabájtos iPhone 15 Pro Max ennek a duplájába kerül. Mutatjuk az új iPhone-sorozat hivatalos magyar árait, amelyek jóval húzósabbak, mint az USA-ban - immár szokás szerint.

A Pénzcentrum is követte az Apple keddi eseményét, ahol bemutatták az új iPhone-okat. Abban a cikkben csak az amerikai árakról számoltunk be, ám mostanra a hazai weboldal is befrissült, így már tudjuk, mennyibe kerülnek itthon az Apple új csúcsmobiljai.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt vannak az iPhone 15 és iPhone 15 Pro árai: bemutatták az Apple új csúcsmobiljait Az Apple nem szakított az eddig megszokottakkal, a korábbi Pro mobilok specifikációit az új generációk alapmodelljei kapták meg.

Az árak a hivatlaos oldal szerint az alábbiak szerint alakulnak Magyarországon:

iPhone 15 magyar ára:

128 gb: 399 990 forint

256 gb: 449 900 forint

512 gb: 549 990 forint

iPhone 15 Plus magyarországi ára:

128 gb: 449 900 forint

256 gb: 499 900 forint

512 gb: 599 990 forint

iPhone 15 Pro ára Magyarországon:

128 gb: 499 900 forint

256 gb: 549 990 forint

512 gb: 649 990 forint

1 tb: 749 990 forint

iPhone 15 Pro Max magyar ára:

256 gb: 599 990 forint

512 gb: 699 990 forint

1 tb: 799 990 forint

A hazai árak szokás szerint jócskán magasabbak az USA-ban bejelentetteknél, emlékeztetőül: az új iPhone 15 az USA-ban 799 dolláros áron kerül bevezetésre, ami forintban 286 000, a Plus pedig kint 899 dollár lesz, ami 322 ezer forint átváltva. Ennyiért a 128 gigás verziókat lehet megvenni. Az iPhone 15 Pro 999 dollárról indul kint, ami forintban 358 ezer jelenlegi árfolyámon. A Pro Max legkevesebb 1199 dollárba, azaz 429 ezer forintba kerül majd az Egyesült Államokban.

Címlapkép: Apple