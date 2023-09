Itt vannak az iPhone 15 és iPhone 15 Pro árai: bemutatták az Apple új csúcsmobiljait

Magyar idő szerint kedden este bemutatták az új iPhone-okat. Az Apple nem szakított az eddig megszokottakkal, a korábbi Pro mobilok specifikációit az új generációk alapmodelljei kapták meg. A Pro változatok váza titániumból készül, és a legnagyobb változás, hogy nem lesz rajtuk némítókapcsoló, ami 2007 óta minden telefonjukon helyet kapott. Itt az USB-C is, amit az EU-s szabályok miatt építettek be a mobilokba.

Magyar idő szerint kedden este tartotta szokásos őszi termékbejelentőjét az Apple. Tim Cook Apple-vezér arról beszélt, hogy a jövő év elején megkezdik már a virtuális-valóság rendszerük, az Apple Vision Pro kiszállítását a vásárlóknak.

Az online közvetített eseményen bemutatták az Apple Watch 9. generációját, amely gyorsabb, és tovább bírja egy töltéssel, mint az elődje - 18 órás üzemidőt ígérnek. A Series 9 az S9 chipet kapta meg, újdonság, hogy az órval megtalálhatjuk az iPhone-unkat, mintha csak egy Air Tag-et használnánk. A Siri gyorsabb és pontosabb, emellett össze lehet kötni az egészségügyi adatainkkal is, így meg tudja mondani, mennyit aludt az ember, vagy mennyi volt a pulzusa az elmúlt időszakban.

Új funkció, hogy a beérkező hívásokat fel lehet venni, le lehet tenni, ha kétszer összekoppintjuk a hüüvelyk- és mutatóujjunkat. Emellett más funkciókat is ígérnek a gesztusvezérléshez, ki lehet lőni az ébresztőt, ha pedig a két ujjunkat összedörzsöljük, akkor az óra görget a menüben. A gesztusvezérlés a régebbi órákba is érkezhet az Apple szerint. Az új óra fényereje 2000 nites, ez kétszer akkora, mint az előző szériánál volt. A környezettudatosság jegyében a bőrszíjakat száműzik (és úgy általában a bőrt, mint alapanyagot a kiegészítőkből), az új szíjak környezetbarát textilből készülnek majd.

Az új óra specifikációi. Forrás: Apple

Az Apple Watch Ulta 2 szintén mindenben kicsit jobb lesz, mint az első generációs csúcsóra, a fényerő maximum 3000 nites lesz, több információ lesz a kijelzőjén, mint az elsőnek. Formára sok változás nincs ennél a terméknél sem. Az új Apple Watch-ok értékesítése ma kezdődik, és szeptember 22-től szállítják ki őket.

Az iPhone 15-nél a legnagyobb újdonság, hogy már az alap, nem Pro telefonok is megkapják a dynamic islandet, ami most csak a 14 Pro-kban elérhető. A 15 és 15 Plus minden eddiginél Ceramic Shield bevonatot kapott, 2000 nites a kijelző fényereje, és javarészt újrahasznosított alumíniumból készül. Az új telefon lényegében úgy néz ki, mint az iPhone 14 Pro és Pro Max készülékek, viszont új színpalettával érkeznek, köztük az elég megoszto Barbie-rózsaszínnel, de lesz sárga és zöld is:

Az iPhone 15 színpalettája. Forrás: Apple

A 15-ösnél ugyanúgy 6,1 hüvelykes a "sima", és 6,7 hüvelykes a Plus változat, mint az eggyel ezelőttui szériában, a telefon éleit valamelyest lekerekítették. A főkamera 48 megapixeles, jobb mint a 14-ben volt, és megkapja a legfejlettebb szoftveres rásegítéseket, az ultraszéles kamera 12 megapixel felbontású. Úgy tűnik, az Apple nem szakított azzal, hogy az új széria "alapmodellje" megkapja az előző generáció Pro-inak a specifikációit, lényegében az iPhone 15-nél is ez történik. A processzor is ugyanaz az A16-os, ami az iPhone 14 Pro-kban volt. Ahogy a korábbi pletykákban is hallani lehetett, az új iPhone-ok USB-C csatlakozóval érkeznek. No, nem azért, mert a cég rájött, hogy ez jobb megoldás, hanem mert az EU-s szabályok erre kötelezik a gyártókat.

Az új iPhone 15 az USA-ban 799 dolláros áron kerül bevezetésre, ami forintban 286 000, a Plus pedig kint 899 dollár lesz, ami 322 ezer forint átváltva. Ennyiért a 128 gigás verziókat lehet megvenni.

Az iPhone 15 Pro háza titániumból készül, kap egy új fekete színt, a kisebb és a nagyobb, Max készülék méretei megegyeznek az alapmodellével. A legnagyobb változás, hogy a 2007 óta minden telefonon megszokott némítókapcsoló eltűnik a telefonról, az "akciógombra" lehet majd tenni a funkciót, és más fícsöröket, mint például a zseblámpa vagy a kamera bekapcsolása. A chip az A17 Pro nevet kapta, ami 3 nanométeres, 10 százalékkal gyorsabb, takarékosabb, mint az előző generáció csúcskészülékeiben volt, felveszi a versenyt a PC-k processzoraival, és a grafikus processzor is óriásit ugrott sebességben, hatékonyságban - mondták. Ezért már konzoljátékok is elfutnak a telefonon, például az Assassin's Creed Mirage is megjelenik majd rá.

Az iPhone 15 Pro Max idén exkluzív kamerafunkciót kap: 5-szörös optikai zoomot egy új teleobjektív kamerával, hét kameralencsével. A stabilizáló funkció, amely élesebb felvételeket tesz lehetővé ezzel a kamerával. Az iPhone 15 Pro csak háromszoros zoomos kamerával érkezik.

Az iPhone 15 Pro 999 dollárról indul kint, ami forintban 358 ezer jelenlegi árfolyámon. A Pro Max legkevesebb 1199 dollárba, azaz 429 ezer forintba kerül majd az Egyesült Államokban, viszont alapból 256 gigabáktos háttértárral adják. Ezek megegyeznek a tavalyi Pro-modellek áraival. Minden új iPhone-t péntektől lehet majd előrendelni.

A magyar árakról egyelőre nincs információ, amint azok is kijönnek, közöljük majd őket. Annyi biztosnak tűnik, hogy vélhetően többe fognak kerülni itthon a telefonok, mint a dollárból átváltott amerikai árak - ahogyan az eddigi években is.

Címlapkép: Apple