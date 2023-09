Rahedli magyar kaphatta be ezt a csúnya telefonos vírust: mindent ellophattak tőlük

Signal és Telegram appoknak adták ki magukat, és gyakorlatilag minden, a mobilon tárolt adatok elloptak azok a veszélyes kémprogramok, amik Magyarországon is fertőztek.

Trójai kémprogrammal fertőzött Telegram- és Signal alkalmazások kerültek fel a Play Áruházba és a Samsung Galaxy Store-ba is – fedezte fel az ESET kiberbiztonsági cég kutatója, Lukas Stefanko. A hvg.hu beszámolója szerint a veszélyes alkalmazások egy kínai hackercsoporthoz köthetők, és a BadBazaar kémprogrammal fertőzöttek, és hazai érintettsége is van az esetnek: számos más ország – egyebek mellett Ukrajna, Lengyelország, Németország és az Egyesült Államok – mellett az ESET térképének tanúsága szerint Magyarországon is terjedtek a veszélyes appok.

A támadásokat a „Signal Plus Messenger” és a „FlyGram” nevű alkalmazásokkal követték el, amelyek a nyílt forráskódú, azonnali üzenetküldő appok, a Signal és a Telegram „foltozott” verziói voltak, de leginkább csak veszélyes klónok. Hogy ellenőrizni lehessen, minket érint-e a probléma, nyissuk meg a valódi Signal appot, majd annak beállításait, és ott keressük ki a „Társított eszközök” menüpontot. Ebben látunk minden kapcsolt eszközt: ha valami gyanús, távolítsuk el azonnal – írják.