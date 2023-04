Drasztikus lekapcsolást jelentett be a Yettel: rengeteg ügyfelet érint, sokaknak nem fog tetszeni

Év végéig lekapcsolja a 3G-hálózatát a Yettel. Mint kiderült, a művelet folyamatosan zajlik, egyes országrészekben már májustól nem lesz elérhető a szolgáltatás.

Magyarországon hivatalosan már csak a Yettel üzemeltet 3G-s mobilhálózatot, azonban hamarosan ők is kivezetik azt - írja a hvg.hu. A szolgáltató egy listát is megosztott, amelyen településeként látható, hogy áll a 3G kivezetése.

Magyarországon is zajlik a 3G-s mobilhálózatok lekapcsolása. Elsőként a Telekom vezette ki a technológiát, ott már 2022. július 1-je óta nincs mód kapcsolódni a harmadik generációs mobilhálózatokra. A Vodafone márciusban jelentette be, hogy április 10-ével véget ér a 3G elérhetősége, így pontosan egy hete már csak a Yettelnél van 3G Magyarországon.

De a lekapcsolás náluk is az utolsó szakaszba lépett, és további részleteket is elárultak.Tavaly a főleg vidéki, ritkán lakott területeket érintő, 900 MHz-es frekvenciasávban működő részt kapcsolták le, most pedig sorra kerül a fennmaradó, 2100 MHz-es sáv is. Először május 15-én a Balaton és a Velencei-tó környékén kapcsolják le a 3G-hálózatukat, ami érinti Veszprém és Székesfehérvár teljes területét is.

Az egész 3G-s hálózatuk várhatóan az idei év végére áll le. Ha valaki még mindig olyan készüléket használ, ami nem tud kapcsolódni a 4G-s vagy 5G-s mobilhálózatokra, annak szükséges lesz modernebb eszközre váltania a mobilinternetezéshez. Hozzátették, hívásindításhoz még mindig használhatóak lesznek a régi mobilok, csak épp netezni nem lehet rajtuk. A 3G-képes SIM-kártyák díjmentesen cserélhetők az ügyfélszolgálati pontokon és egy online felületen.

Címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA