Suttyomban robbantotta az áremelést a Netflix Magyarországon: ez senkinek sem fog tetszeni

Október 7-től drágult meg a Netflix háromból két csomagja, első körben az új előfizetők számára. A szolgálató Standard csomagja 9 százalékkal, 3190 Ft-ról 3490-ra drágult, míg a Prémium csomag havidíja 13 százalékkal, 3990 Ft-ról 4490 Ft-ra emelkedett. Az alap csomag árát nem változtatták meg, továbbra is 2490 Ft marad, viszont ilyen előfizetéssel csak SD minőségben érhetők el tartalmak.

Az elmúlt napokban több olvasói jelzést is kapott a SorozatWiki, illetve több Netflixes Facebook csoportban is keringtek olyan hírek, hogy egyes előfizetőknek bedrágította a csomagjait a Netflix. Többen viszont állították, hogy náluk nem történt áremelés. Csak új előfizetés esetén, vagy csomagváltásnál látszanak új árak a streaming szolgáltatónál, viszont ez már nem sokáig lesz így.

A portál kiderítette, hogy sajnos a Netflix jelenlegi magyar előfizetői sem ússzák meg az áremelést. “Ezek az árak az új előfizetőkre vonatkoznak, és fokozatosan lépnek érvénybe minden jelenlegi előfizető számára. A jelenlegi előfizetők e-mailben értesítést kapnak 30 nappal az árváltozás előtt, hacsak nem váltanak díjcsomagot” - írja a Netflix honlapja egy eldugott menüpont alatt. Ez magyarázatot ad arra is, hogy vannak, akiknél a streaming szolgáltató már meg is emelte az árakat, vannak akik már értesítést kaptak, sokan pedig még nem tapasztaltak semmit, mert az emelés fokozatosan lép életbe.

A portál információi szerint a magyarországi áremelkedésnek nem helyi okai vannak, hanem egy globális folyamat része és előbb utóbb minden országban meglépi a Netflix. Ezt erősíti az is, hogy tavaly októberben hasonló mértékű drágulás volt az online videótár amerikai ügyfeleinél is és azóta számos országban léptek hasonlót. A legnépszerűbb streaming szolgáltató Magyarországon hivatalosan 2016 januárjától érhető el és azóta most először emeltek árat.