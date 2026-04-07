Meghalt Czigány György, a legendás Ki nyer ma? műsorvezetője

Kilencvennégy éves korában, április 6-án elhunyt Czigány György Erkel Ferenc- és József Attila-díjas író, költő, érdemes művész. A Magyar Rádió legendás, "Ki nyer ma?" című műsorának alapítójaként és vezetőjeként generációkkal szerettette meg a klasszikus zenét.

Czigány György 1931-ben született Budapesten, diákéveit pedig Győrben töltötte. Tizenöt évesen már irodalmi pályázatot nyert, a díjat pedig személyesen Mindszenty József bíborostól vehette át. Az egyre fojtogatóbb politikai légkörben azonban az írás helyett átmenetileg a zenében talált menedéket. Zongorázni tanult, majd 1956-ban diplomázott a Zeneakadémián. Ezt követően éveken át a krisztinavárosi templom orgonistája és karnagya volt.

Az előadóművészi pálya helyett végül a zenei ismeretterjesztés mellett döntött. A Magyar Rádió munkatársaként a 20. század olyan kiemelkedő tudományos és kulturális alakjaival készített interjúkat, mint Kodály Zoltán, Pilinszky János, Illyés Gyula, Szent-Györgyi Albert vagy Friedrich Dürrenmatt. Az ő nevéhez fűződik a Bartók Rádió "Muzsikáló reggel" című adásának létrehozása is. Országos hírnevet az 1969-ben indult "Ki nyer ma? – Játék és muzsika tíz percben" című műsorral szerzett.

Az évtizedek múlásával az irodalom ismét főszerepet kapott az életében. Hitvallása szerint ugyanis a vers és a zene a létezés legfontosabb dolgairól beszél. Az 1960-as évektől publikált rendszeresen. Több mint tucatnyi verseskötete és számos prózai műve jelent meg, a legutolsó 2020-ban. Ezenfelül operaszövegkönyvet is írt és fordított, 1999-től pedig a Magyar Írószövetség költői szakosztályának elnöki tisztét is betöltötte.

Évtizedeken átívelő, meghatározó művészeti és ismeretterjesztő munkásságát a legrangosabb díjakkal ismerték el. A József Attila- és Erkel Ferenc-díj mellett megkapta a Joseph Pulitzer-emlékdíjat, az Aranytollat és a Prima Primissima díjat. Mindemellett kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend lovag- és tisztikeresztjével is.