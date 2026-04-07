2026. április 7. kedd Herman
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy narancssárga gyertya ég egy fekete háttéren, egy tükörkép másolat térrel,
Szórakozás

Meghalt Czigány György, a legendás Ki nyer ma? műsorvezetője

Pénzcentrum
2026. április 7. 15:34

Kilencvennégy éves korában, április 6-án elhunyt Czigány György Erkel Ferenc- és József Attila-díjas író, költő, érdemes művész. A Magyar Rádió legendás, "Ki nyer ma?" című műsorának alapítójaként és vezetőjeként generációkkal szerettette meg a klasszikus zenét.

Czigány György 1931-ben született Budapesten, diákéveit pedig Győrben töltötte. Tizenöt évesen már irodalmi pályázatot nyert, a díjat pedig személyesen Mindszenty József bíborostól vehette át. Az egyre fojtogatóbb politikai légkörben azonban az írás helyett átmenetileg a zenében talált menedéket. Zongorázni tanult, majd 1956-ban diplomázott a Zeneakadémián. Ezt követően éveken át a krisztinavárosi templom orgonistája és karnagya volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az előadóművészi pálya helyett végül a zenei ismeretterjesztés mellett döntött. A Magyar Rádió munkatársaként a 20. század olyan kiemelkedő tudományos és kulturális alakjaival készített interjúkat, mint Kodály Zoltán, Pilinszky János, Illyés Gyula, Szent-Györgyi Albert vagy Friedrich Dürrenmatt. Az ő nevéhez fűződik a Bartók Rádió "Muzsikáló reggel" című adásának létrehozása is. Országos hírnevet az 1969-ben indult "Ki nyer ma? – Játék és muzsika tíz percben" című műsorral szerzett.

Az évtizedek múlásával az irodalom ismét főszerepet kapott az életében. Hitvallása szerint ugyanis a vers és a zene a létezés legfontosabb dolgairól beszél. Az 1960-as évektől publikált rendszeresen. Több mint tucatnyi verseskötete és számos prózai műve jelent meg, a legutolsó 2020-ban. Ezenfelül operaszövegkönyvet is írt és fordított, 1999-től pedig a Magyar Írószövetség költői szakosztályának elnöki tisztét is betöltötte.

Évtizedeken átívelő, meghatározó művészeti és ismeretterjesztő munkásságát a legrangosabb díjakkal ismerték el. A József Attila- és Erkel Ferenc-díj mellett megkapta a Joseph Pulitzer-emlékdíjat, az Aranytollat és a Prima Primissima díjat. Mindemellett kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend lovag- és tisztikeresztjével is.
Címlapkép: Getty Images
#gyász #halál #zene #műsorvezető #kultúra #szórakozás #műsor #művészet #író #gyászhír #irodalom

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:47
15:34
15:28
15:15
15:01
NAPTÁR
Tovább
2026. április 7. kedd
Herman
15. hét
Április 7.
A láthatatlan munka világnapja
Április 7.
Az egészség világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jogvédelmi biztosítás
a szerződés a biztosított részére anyagi vagy természetbeni segítséget nyújt az ellene indított polgári-, büntető-, szabálysértési ügyekben. A szolgáltatás általában a költségek átvállalásával, ügyvéd állításával realizálódik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
