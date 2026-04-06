Szórakozás

Végre kiderült a fájdalmas igazság: ezért titkolta éveken át súlyos betegségét Rubint Réka

2026. április 6. 15:28

Rubint Réka nemrég nyilvánosságra hozta, hogy közel négy éve daganatos betegséggel küzd. A fitneszedző egy friss videóüzenetben reagált az őt ért kritikákra. Őszintén beszélt a kemoterápia miatti hajhullásról és az elmúlt évek önismereti útjáról. Emellett bejelentette, hogy könyvben írja meg gyógyulásának történetét és a legnehezebb pillanatokat - közölte a 24.hu.

A fitneszedző azután osztott meg egy közel félórás videót a közösségi oldalán, hogy a hétvégén egy televíziós interjúban beszélt először a betegségéről. A műsorban a parókáját is levette, és kórházi felvételeket mutatott a kezeléseiről. Friss bejelentkezésében elsőként háláját fejezte ki a rajongóktól kapott támogató üzenetekért. Elmondása szerint ezekből rengeteg erőt merít a folytatáshoz 

Határozottan visszautasította azokat a vádakat, miszerint hasznot akarna húzni a történetéből. Leszögezte, hogy esze ágában sincs a betegségével haknizni, és eddig csupán két felületen beszélt róla. Az elmúlt négy évet ugyanis teljes egészében a gyógyulásnak és a belső béke megteremtésének szentelte. A nyilvános vallomást részben azért látta időszerűnek, mert a kemoterápia miatti hajhullása nyomán egyre több pletyka terjedt a parókájáról. A sok találgatás komoly terhet jelentett számára. Az eltitkolt igazság felvállalása viszont óriási megkönnyebbülést hozott az életébe - közölte a 24.hu.

A hajhullás feldolgozásában fia, Norbika szavai is segítették, aki a haj elvesztését a kisbabák születéséhez hasonlította. Az edző emiatt újjászületésként tekint a jelenlegi állapotára. Sosem szégyellte a történteket. A betegséget egyfajta isteni útmutatásnak és kemény önismereti útnak tartja. Úgy érzi, a halálfélelmet leküzdve teljesen más emberré vált, és mára minden félelem eltűnt belőle.

A nehézségek ellenére a sportot egyetlen percre sem hagyta abba, közönségének továbbra is tart edzéseket. Meggyőződése, hogy az általa régóta közvetített életmód segítette hozzá ahhoz, hogy ma is a kamerák elé ülhessen. A jövőben nemcsak a testmozgás fontosságát szeretné átadni. Azt is meg akarja mutatni, hogyan lehet lelkileg kiemelkedni a félelmek okozta hullámvölgyekből.

A tapasztalatairól és az elmúlt időszakról egy régóta tervezett könyvben fog beszámolni. Ebben kendőzetlen őszinteséggel ír majd a gyógyulás útjáról. Kitér azokra az emberekre is, akik a legkiszolgáltatottabb helyzetében fordítottak neki hátat. Négy év távlatából azonban már úgy látja, hogy ez a fájdalmas tapasztalat is elengedhetetlen volt. Segített abban, hogy a negatív energiák eltűnjenek az életéből, és helyüket őszintébb, igazibb emberi kapcsolatok vegyék át.
