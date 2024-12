Hatalmas bejelentést tett a SkyShowtime: legendás sorozatok térnek vissza a kínálatukba 2025-től

2025-ben új, exkluzív sorozatokkal, saját gyártású alkotásokkal és a legújabb hollywoodi filmekkel bővül a SkyShowtime kínálata - jelentette be a streaming szolgáltató.

A SkyShowtime a 2025 évben érkező alkotások egész sorát jelentette be, amelyek között új és exkluzív sorozatok és saját gyártású alkotások ugyanúgy megtalálhatók, mint a legújabb hollywoodi filmek. Számos nagy sikerű sorozat és film premierdátumára is fény derült.

A vezető sorozatok közül a várva várt Dexter: Original Sin (Dexter: Eredendő bűn) január 30-án érkezik. Az 1991-ben, Miamiban játszódó Dexter előzménysorozat Dexter Morgan (Patrick Gibson) életének azon szakaszát mutatja be, amikor a diákból bosszúálló sorozatgyilkos válik.

A The Agency (Az ügynökség) című politikai thriller premierje pedig február 10-én várható. Főszereplők: a kétszeres Oscar®-jelölt Michael Fassbender, továbbá Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith és Richard Gere, vezető producer: George Clooney. A Le Bureau des Legendes (A legendák hivatala) című nagy sikerű francia drámán alapuló 10 részes sorozat egy beépített CIA-ügynökről, Martianról (Michael Fassbender) szól, aki azt a parancsot kapta, hogy adja fel titkos életét, és térjen vissza Londonba.

A Lockerbie: A Search for Truth egy ötrészes limitált sorozat az Oscar®-, BAFTA-, Golden Globe®-, és SAG-díjas Colin Firth főszereplésével, amely február 28-án érkezik a kínálatba. A sorozat az 1988-as Lockerbie-katasztrófa mélyére ás. A tragédiában 259 utas vesztette életét a személyzettel együtt, amikor a Pan Am 103-as járata felrobbant, 38 perccel a felszállás után és további 11 lakos lelte halálát, amikor a repülőgép lezuhant egy csendes skót kisváros felett. A katasztrófa és lánya halálát követően dr. Jim Swire-t (Firth) jelölik ki, hogy legyen az egyesült királyságbeli áldozatok családjainak szóvivője. Jim embert próbáló utazásra indul kontinenseken és megosztott politikai csatamezőkön át, ami nemcsak a lelki stabilitását, a családját és az életét veszélyezteti, de teljes mértékben aláássa az igazságszolgáltatásba vetett hitét is.

A szolgáltató egy vadonatúj, egyelőre cím nélküli dráma 2025-ös érkezését is bejelentette, amelyet a legendás rendező, Guy Ritchie neve fémjelez.

Az új Guy Ritchie-projekt főszereplői Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren, a történet középpontjában pedig két, egymással harcban álló londoni családi vállalkozás áll, akiknek céges ügyletei a világ minden szegletébe elérnek, valamint egy végsőkig hű „megoldóember”, akinek az a feladata, hogy egyiküket bármi áron megvédje.

A végtelenül csavaros Sweetpea (Aranyom) című dráma január 2-ától streamelhető. Az Ella Purnell (Yellowjackets) főszereplésével készült haragtól füstölgő történet C. J. Skuse azonos című 2017-es regényének adaptációja.

2025-ben jön a The Madison is, az Oscar®-díjra jelölt forgatókönyvíró, Taylor Sheridan egyre bővülő Yellowstone-eposzának nemrég bejelentett következő darabja. A Golden Globe®-díjas Michelle Pfeiffer főszereplésével készült sorozat a gyász és az emberi kapcsolatok szívhez szóló tanulmánya. Egy New York-i család életét mutatja be a közép-montanai Madison folyó völgyében.

A lelkes Dexter-rajongók sem maradnak újdonság nélkül: jövőre érkezik a Dexter: Resurrection című sorozat, amelyben a Golden Globe®- és SAG-díjas Michael C. Hall visszatér, hogy eljátssza azt a szerepet, amely meghozta számára a világhírnevet.

A most bejelentett új évadok közé tartozik a Natasha Lyonne főszereplésével készült Poker Face című sikersorozat második évada, a Joe Cole és Sopé Dìrísu szereplésével készült Gangs of London harmadik évada, valamint a Yellowstone várva várt előzménytörténetének, az 1923-nak a második évada, Harrison Forddal és Helen Mirrennel a főszerepben, március 10-től.

A harmadik évaddal folytatódik február 27-én a Yellowjackets című pszichológiai horror és felnőttéválás-történet, valamint a Star Trek: Strange New Worlds is, amely azokat az éveket mutatja be, amikor Christopher Pike volt a U.S.S. Enterprise kapitánya.

A Paramount, az NBCUniversal és a Sky Studios legjobb szórakoztató műsorait kínáló szolgáltató a hollywoodi sikerfilmek és a nagy sikerű saját gyártású alkotások otthonaként vált villámgyorsan közismertté: több mint 20 európai piacon kínál gondosan összeállított szolgáltatást az előfizetői számára.

Az év elején két vadonatúj, saját gyártású sorozat jelenik meg a kínálatukban, amelyek a valós életből vett elképesztő történettel ejtik rabul a nézőket. Február 9-től a Schmeichel című dokusorozatban láthatjuk a legendás dán labdarúgó, Peter Schmeichel életének csúcspontjait és hullámvölgyeit, megismerhetjük minden idők egyik legjobb kapusának útját a világhír felé, valamint a lenyűgöző 22 éves karrier fontosabb állomásait.

A kínálatba érkezik a Recipe for Murder című, saját gyártású sorozat is, amely a világszerte címlapokra kerülő sztorit járja körül. Az elismert dokumentumfilm-készítő, Jose Gomez ötrészes dokumentumsorozata a kolumbiai sebész, Edwin Arrieta gyilkosságát dolgozza fel, amelyet Daniel Sancho, egy 29 éves feltörekvő séf, Spanyolország egyik legismertebb színészének fia követett el.

A saját gyártású SkyShowtime-sorozatok szédítő listája a Shades (Matices) című spanyol pszichológiai thrillerrel, a Langer című hatrészes lengyel sorozatgyilkos-drámával, valamint a Veronika című nagy sikerű skandináv bűnügyi sorozat második évadával bővül, amelyek 2025 második felében érkeznek. A Śleboda című lebilincselő lengyel krimi és a Mamen Mayo című spanyol vígjátéksorozat is megtalálható lesz a SkyShowtime összes piacának kínálatában február 20-tól, illetve február 27-től.

A mozifilmek rajongóit izgalmas hollywoodi produkciók várják, amelyek 2025 elején debütálnak a SkyShowtime-on: az Apartment 7A, amely már december 31-től elérhető lesz, a saját gyártású Star Trek: A 31-es Szekció) február 7-én, a Gru 4 február 10-én, valamint a MaXXXine február 16-án, amelyeket később a Transformers 1 és a Smile 2 követ.

Egyes premierek pontos dátumát 2025-ben jelentik be.

Kai Finke, a SkyShowtime tartalomért felelős vezetője így nyilatkozott: „2025-ben a SkyShowtime egyre bővülő műsorkínálata továbbra is a nagyszerű filmek és sorozatok széles skáláját kínálja, lenyűgöző élményt nyújtva előfizetőinknek. Neves hollywoodi sztárokat felvonultató vadonatúj exkluzív sorozatok, mint a The Agency (Az ügynökség), a várva várt Dexter: Original Sin (Dexter: Eredendő bűn) előzménysorozat vagy az olyan lebilincselő saját gyártású alkotások, mint a Schmeichel és a Recipe for Murder: nálunk mindenki talál valami újat és izgalmasat, és ne feledkezzünk meg a legnagyobb családi sikerfilmek kihagyhatatlan választékáról sem, olyan óriási kedvencekkel, mint a Gru 4.”