Alig ismert szabály miatt büntetik a magyarokat: 90 ezres csekket is kaphat, akit elkapnak

Bár – legalábbis a személyes tapasztalatok alapján – a kutyatulajdonosok többségét ez valószínűleg meglepi, de a kutyatartásnak is vannak bizonyos szabályai. Amiket egyébként érdemes is betartani, mert bizony súlyos bírság, ne adj isten börtön is lehet a vége annak, ha az általunk nem kellő módon felügyelt jószágunk valamilyen bajt csinál. Plusz érdemes azokra is tekintettel lenni, akik nem szeretik a kutyát – az ő részükről is jogos elvárás, hogy ne kelljen a mások által vállalt állatok miatt hátrányt szenvedniük.

EZ IS ÉRDEKELHET Újabb felügyeleti díjat kaptak a nyakukba a magyarok: komoly bírságra számíthat, aki nem fizeti be Már a regisztrációs kérelem kapcsán is jócskán akadtak kérdések, ám a felügyeleti díjnál jelenleg nem tudni pontos összeget és azt sem, hogyan és hova kell fizetni.

EZ IS ÉRDEKELHET Ártatlan hobbinak tűnhet, de milliós csekk és börtön is járhat érte: ezt rengeteg magyar benézi A graffitik eltávolítása jelentős anyagi terhet ró az érintett ingatlan tulajdonosaira, a tömegközlekedési eszközökön elhelyezett graffitik milliárdos kárt okoznak.

Vagyonokat érhet ebből a könyvből akár egyetlen példány is: rengeteg magyar polcán ott lapulhat

Miután nemrég beszámoltunk egy igen keresett, és igen borsos árú, csupán egyetlen kiadást megért könyvre, nevezetesen Thomas Pynchon Súlyszivárvány című művére, kíváncsiak lettünk: vajon milyen más ritka, egyetlen kiadású könyvek találhatók még Magyarországon, és mennyibe kerülnek? Ugyanis az ilyen könyvek nemcsak a ritkaságukkal, hanem az árukkal is sokak figyelmét vonzzák, és gyakran évtizedek után válnak igazán értékessé. A gyűjtők számára az ilyen kiadások kereslete nem csillapodik, sőt, egy-egy kötet még a legváratlanabb pillanatokban is elképesztő árakat érhet el. Olyannyira, hogy cikkünkből kiderült: van olyan tulajdonos ma Magyarországon, aki bizony arcipirítóan sokat kér az említett könyv egyik példányáért.

EZ IS ÉRDEKELHET Akár félmillió forintot is érhetnek ezek a régi könyvek: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy A többség és a hétköznapi gyakorlat általában a II. világháború végétől datálja az antik könyvek besorolását.

EZ IS ÉRDEKELHET Vagyonokat érhet egy ilyen üveg váza, pohárkészlet: bármelyik magyar család vitrinjében lapulhat egy Mostanában sokan találnak furcsa, fluoreszkáló üvegtárgyakat a vitrinben vagy a bolhapiacon: a legtöbb esetben uránium üvegről van szó. De mi is az az uránium üveg és mennyit ér?

Így talál munkát rengeteg magyar nyugdíjas: sok cég vadászik idős dolgozókat, órabérben fizetnek

Közeledik a karácsony, mely a szezonális munkák tekintetében is kiemelt időszak. A magyar nyugdíjasok körében egész évben egyre nagyobb igény mutatkozik a rugalmas, akár szezonális munkavégzésre, az ősz és a karácsonyt megelőző időszak viszont így is kiemelkedő. Arról, hogy jelenleg mekkora munkaerő-tartalék van a nyugdíjas korosztályban, milyen lehetőségek közül válogathatnak, illetve milyen elvárásokkal szembesülhetnek a 60 év felettiek, arról Dolgos Attila, a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek (KözÉSZ) alelnöke nyilatkozott a Pénzcentrumnak. A szakértő az interjúban azt is elmondta, már nemcsak anyagi megfontolásból vállalnak munkát a magyar nyugdíjasok, egyre erősödik egy tudatos réteg, akiket az életminőségük megtartása legalább ennyire ösztönöz.

Eddig csak ízelítőt kaptunk az AI képességeiből: ha elszabadul a tőzsdén, jöhet az igazi fekete leves

A mesterséges intelligencia fejlődése egyre több területen hoz radikális változásokat a világunkban, miközben még a tudományos közösség számára is kihívást jelent az AI működésének teljeskörű megértése és kontrollálása. Ez nemcsak új lehetőségeket, hanem komoly veszélyeket is rejt magában. Vajon képesek leszünk megfelelő szabályozásokat bevezetni az emberek védelmében? Mennyire igaz a híres mondás, miszerint a hazai természettudományos képzés világszínvonalú alapokat nyújt? És vajon mit nem tud majd soha megadni a mesterséges intelligencia nekünk, embereknek? Sok más mellett ezekről a kérdésekről, valamint a robotika jövőjéről és a legnagyobb kihívásokról beszélgettünk Prof. Dr. Haidegger Tamással, az Óbudai Egyetem professzorával, valamint az intézmény orvosi-robotika munkacsoportjának vezetőjével.

EZ IS ÉRDEKELHET Rab Árpád: 20 éven belül megszülethetnek azok a magyarok, akiknek sohasem kell majd meghalniuk A trendkutató szerint sokkal izgalmasabb a mostani világban élni, mint bármelyik múltbeliben, de sokkal fárasztóbb is. Az ellenálló-képességet tehát érdemes rendesen fejleszteni.

Itt élnének kiskirályként a magyar munkanélküliek: a segély is 2 millió forint

Magyarországon az álláskeresési járadék mindössze három hónapig jár, és a minimálbér napi összegében maximalizált, ami havi körülbelül 167 ezer forintot jelent. Ezzel szemben Ausztriában a támogatás az utolsó 12 havi bruttó bér 55%-a, és akár egy évig is folyósítható. Németországban a nettó fizetés 60-67%-át kaphatják az érintettek, az időtartam pedig legfeljebb 24 hónap lehet. Svájcban a legnagyobb támogatás érhető el: a bruttó bér akár 70-80%-a is megkapható, időtartama pedig a munkaviszonytól függően akár 520 napig is terjedhet. Az összegek jelentős eltérést mutatnak az adott ország életkörülményeihez viszonyítva is.

EZ IS ÉRDEKELHET Több ezer magyar indult neki újra Ausztriának: aranyéletet remélnek, itt kapnak munkát a legtöbben Az osztrák munkaerőpiacon a hiány továbbra is jelentős, különösen a vendéglátásban, ahol idén ősszel még mindig 3922 pozíció betöltetlen.

Nyugdíjemelés 2025: lesz, akinek plusz 50-60 ezer forint is jár, más egy fillért sem kap januárban

Januártól ismét emelkednek az öregségi nyugdíjak, illetve egy sor egyéb juttatás, legalább a 2025. évi infláció várható mértékével. Erről a nyugdíjtörvény rendelkezik. A 2024. november 11-én benyújtott költségvetés tervezet és a nemrég a társadalmi egyeztetési felületen közzétett rendelettervezete szerint is 3,2 százalékos nyugdíjemelés jön januárban. Mivel az emelés százalékos mértékű, a pontos összeg attól függ, kinek milyen összegű volt a nyugdíja eddig. Mutatjuk a számítást.

Rengeteg magyar élete megy rá keményen a láthatatlan népbetegségre: óriási a vész, főleg most

„A magyaroknak azért még mindig nem olyan jó az általános pszichés állapota" - mondta el a CashTag legújabb részében egy szakpszichológus, aki szerint a karácsonyi időszak még az átlagosnál is stresszesebb. A Pénzcentrum videóblogja éppen ezért annak járt után, milyen pozitív megküzdési technikák vannak a stressz ellen, legyen szó akár pszichoterápiáról, sportról, meditációról vagy mindfulness technikákról.

Munkaidő naptár 2025: mikor lesznek munkaszüneti napok, áthelyezett munkanapok 2025-ben?

Eljött az év vége, közelednek az ünnepek, azonban a karácsonyi mámorban sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy hamarosan véget ér a munkaév, és hogy január 1-jével máris munkára foghatjuk az új munkaidő naptárunkat, hiszen a legkapósabb hosszúhétvégékre hamar lecsapnak a kollégák. Hogy néz ki a munkaidő naptár 2025 évében, mi mindent érdemes tudnunk a 2025 munkaidő naptár elosztásáról? Mikor lesznek a 2025-ös munkaszüneti napok, áthelyezett pihenőnapok, szombati munkanapok?

Itt pihen a magyar elit, ez a TOP10 luxushotel itthon: durva, mennyibe kerül egy éjszaka

A Dining Guide étteremkalauz 2024-ben külön figyelmet szentelt a hazai luxushoteleknek, 28 ötcsillagos szállodából választotta ki a TOP10-et. Az árak borsosak, igaz, a magyar ötcsillagos szállodák az európai luxuspiacon kedvezőbb árkategóriába esnek, miközben világszínvonalú szolgáltatásokat kínálnak.

Bruttó nettó GYES kalkulátor 2025: mennyi a GYES összege 2025 évében?

Minden gyermekvállalás előtt álló pár, kisgyermekes család életében fontos kérdést jelent, hogy hogyan változnak a szociális és nem szociális alapú havi rendszerességű családtámogatások – tipikusan a CSED, a GYED és a GYES – összegei, ugyanis ezek a juttatások nélkülözhetetlen anyagi támogatást biztosítanak számukra. Cikkünkben elsősorban a GYES összege kapcsán nyújtunk tájékoztatást olvasóinknak: máris eláruljuk, hogy a GYES kalkulátor 2025 évi számításai szerint mennyi a GYES összege 2025-ben, illetve, hogy a bruttó juttatáshoz képest mennyi a GYES nettó összege 2025 januárjától!

Évszázados tévhit dőlt meg: kimondták az igazságot, tényleg hiányzik a magyarokból a boldogság-gén?

A boldogság a pszichológia szemszögéből nehezen definiálható, mivel összetett és szubjektív fogalom. Az élettel való elégedettség és az élet értelmességének érzése kulcsfontosságú elemei a boldogság általános megközelítésének. A genetikai tényezőktől kezdve a társas kapcsolatokon át a környezeti hatásokig számos aspektus befolyásolja, miközben az egyéni szokások és a hála gyakorlása is hozzájárulhat a boldogság hosszú távú fenntartásához. Az emberek különböző technikákkal és megközelítésekkel alakíthatják ki pozitív életszemléletüket, de a boldogság inkább pillanatok összessége, semmint állandó állapot. A boldogságról pszichológiai megközelítésben Michaletzky Luca, pszichológus beszélt. Az interjú végén megtalálhatod a Pénzcentrum 2024-es nagy Boldogságtesztjét, mely kitöltésével te is megoszthatod, hogy érzed magad a bőrödben.

Tényleg ezermilliárdokat szór szét a magyar állam: példátlan pénzeső hull a lakosságra heteken belül

2025-ben több mint 3000 milliárd forintot fog kifizetni a lakossági állampapírok után a magyar állam. Az MNB friss jelentése szerint ebből 1285 milliárd forint a lejáró állampapírok utáni kifizetett összeg, több mint 1857 milliárd forint a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) kamataira fog elmenni. A legtöbb pénzt, 666,7 milliárd forintot februárban fogják kiutalni a lakosságnak.

Ezzel számolj, ha nyaralást tervezel 2025-re: rengeteg magyar terve dőlhet dugába, jön a hidegzuhany

Az ENSZ Turisztikai Világszervezete szerint 2024-ben a nemzetközi turizmus túlszárnyalhatja a járvány előtti szinteket, ám az utazási trendek alapvetően átalakultak. A közösségi média, különösen a TikTok és az influenszerek, forradalmasították az utazásról alkotott elképzeléseinket, népszerűsítve kevésbé ismert úti célokat, ugyanakkor új kihívásokat is teremtve, például az információk hitelességének és a fenntarthatóságnak a terén.

Pesten és a nagyvárosokban egy kis garzon is csak álom: ilyen albérletre futja az emelt minimálbérből

Jövőre 9 százalékkal nő a minimálbér, nettóban már 193 ezer forint lesz. Kíváncsiak voltunk mire menne a hazai albérletpiacon az, akinek ekkora összegből kell megoldania a lakhatást és a többi szükségletét. Mint ingatlanpiaci szakértőktől megtudtuk: a fővárosban egy szobáért is 45 ezer és 130 ezer forint közötti összeget kell havonta leszurkolni és a vidéki nagyvárosokban is maximum egy szobára elég a nettó minimálbér fele (azaz kb. 97 ezer forint). Azt is megkérdeztük, mennyire javíthat az érintettek helyzetén, ha beváltják az ígéretet, és valóban 400 ezer forint lesz a (bruttó) minimálbér - hát, nem sokat.

Luxus lesz a karácsony slágerfogása 2024-ben? Fájó húsdrágulás üthet be az ünnepek előtt itthon

A nemzetközi piaci helyzet miatt várhatóan több, a karácsonyi menüben szereplő élelmiszer ára is megdrágulhat karácsony előtt - ezt mondták a Pénzcentrum kérdésére a szakértők. Van olyan termék, ami most azért lesz drággáb, mert tavaly még ársapkás volt, de olyan is, ami várhatóan nem fog többe kerülni a tavalyi évhez képest. De mi a helyzet azokkal, akik mindezt leteszik a magyarok karácsonyi asztalára?

Rengeteg ingatlan lehet veszélyben: pillanatok alatt oda lesz minden vagyonod, ha erre nem figyelsz



A Pénzcentrum új cikksorozatában olyan praktikus tech tippeket mutat be, amelyek megkönnyítik a mindennapokat és/vagy pénztárcabarát megoldásokat kínálnak. A mostani cikkünkben az otthonaink megfelelő védelméről lesz szó. A biztonsági kamerák hatékony módot kínálnak otthonod védelmére, de ha rossz helyre helyezed őket, könnyen elveszítheted a kamerák nyújtotta előnyöket, vagy akár jogi problémákba is ütközhetsz. A megfelelő elhelyezés kulcsfontosságú, hogy elkerüld a hamis riasztásokat, a jogsértéseket és a szomszédokkal való konfliktusokat. Cikkünkben bemutatjuk, melyek azok a legrosszabb helyek, ahová soha ne telepíts biztonsági kamerát.

Egyre több magyar mond nemet a visszaváltási rendszerre: így cselezik ki az 50 forintos betétdíjat

Egyre több magyar keresi a megoldást a palackvisszaváltás, azaz a DRS helyettesítésére. Az egyik ismert termék forgalmazójának tapasztalatai szerint jelentős mértékben nőtt a kereslet a vízszűrő kancsókra.

Itt a bejelentés: csúcstermék érkezik az Aldi polcaira - indulhat a roham, nagy a készülődés

Hamarosan az Aldi polcain is elérhető lesz a régóta várt Dubai csoki, méghozzá kész formában. Az egzotikus édességért már most hatalmas a felhajtás, így várhatóan gyorsan elkapkodják majd a boltok polcairól. Az elmúlt időszakban többször is írtunk a Pénzcentrumon arról a különleges édességről, amelyért mostanában megőrülnek a magyarok: a dubai csokiról. Az egzotikus csokoládé különleges ízvilágával és szokatlan kinézetével egyaránt felkeltette a vásárlók figyelmét, azonban sokaknak fejfájást okozott, hogy pontosan hogyan is kell otthon elkészíteni ezt az ételt.