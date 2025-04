Nagy ez nagy húzás a készítőktől: csak moziban lesz látható a Hunyadi záró része, itt a dátum

Nézettségi rekordot döntött a Hunyadi sorozat a premierhétvégén, majd ismételten felülmúlta sikerét a lineáris televízóban. A népszerűség és a hatalmas érdeklődés miatt egyszeri, és megismételhetetlen élményre hívja a produkció a rajongókat: a tízrészes epikus történet befejező epizódja először és utoljára április 16-án, szerda este tekinthető meg a kampányban résztvevő Cinema City mozikban országszerte.

Több mint egymillió néző a premierhétvégén és azóta is egyre-másra dönti a rekordokat a Hunyadi! A TV2-n bemutatott eddigi részekre annyian voltak kíváncsiak, hogy a Hunyadi ezzel 2025. legnézettebb tévéműsorává vált. A hatalmas nézői érdeklődés és a lelkes visszajelzések hatására most egy egészen különleges lehetőség vár a rajongókra. Április 16-án, szerdán egyetlen alkalommal, országos mozivetítésen látható lesz a sorozat záróepizódja! A TV2 és a Cinema City együttműködésének köszönhetően a Hunyadi csúcspontja este 20 órakor a mozik vásznain is megelevenedik.

A szerencsés nézők így három nappal a televíziós premier előtt láthatják a nándorfehérvári csatát a kiválasztott Cinema City mozikban, a lehető legjobb kép- és hangminőségben. A jegyek már kaphatók kizárólag a felsorolt Cinema City mozikban!

Aki otthon szeretné megnézni a finálét:

Április 19-én, szombaton a TV2-n látható a szinkronos változat,

közvetlenül utána pedig a SuperTV2-n az eredeti, rendezői változat, a történelmi hűség kedvelőinek.

Az epizódok később online is elérhetőek lesznek a TV2play-en – mind szinkronos, mind eredeti verzióban. A Hunyadi sorozat Bán Mór nagysikerű regényciklusán alapul, és minden idők legambiciózusabb magyar irányítású európai koprodukciója. A produkció különlegessége, hogy a szereplők összesen 9 nyelven szólalnak meg – a magyaron túl például németül, törökül, olaszul, szerbül vagy csehül –, így a sorozat valódi történelmi hitelességgel idézi meg a korszak hangulatát.

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi