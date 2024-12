Luxus lesz a karácsony slágerfogása 2024-ben? Fájó húsdrágulás üthet be az ünnepek előtt itthon

Reichenberger Dániel Link a vágólapra másolva

A nemzetközi piaci helyzet miatt várhatóan több, a karácsonyi menüben szereplő élelmiszer ára is megdrágulhat karácsony előtt - ezt mondták a Pénzcentrum kérdésére a szakértők. Van olyan termék, ami most azért lesz drággáb, mert tavaly még ársapkás volt, de olyan is, ami várhatóan nem fog többe kerülni a tavalyi évhez képest. De mi a helyzet azokkal, akik mindezt leteszik a magyarok karácsonyi asztalára?

Már meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún, vagyis "hivatalosan" is megkezdődött a karácsonyra való készülődés. Sokak persze már hónapokkal ezelőtt, hogy leülnének a vacsoraasztalhazo, megtervezik a menüt fejben, és a készülődéshez igen gyakran szabályos költségvetés is íródik - ajándékokra és a vacsora hozzáelemeire is vonatkoztatva. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Megkérdeztük az iparági szakértőket arról, hogy vajon a karácsonyi menü idén várhatóan drágább lesz-e, mint tavaly volt, számítanunk kell-e arra, hogy mélyebben bele kell nyúlnunk a tárcánkba, ha tartani akarjuk a megszokott színvonalat? Mi a helyzet a sertés-, a baromfi-, és a marhahús árával, milyen tényezők szabályozzák most az árfekvést? A kacsa és a fenyőfa biztosan megdrágul Ahogy minden évben, a Pénzcentrum 2024-ben is készít cikkeket arról, hogy az ünnepi időszakban mire számítsunk a boltok polcain, a henteseknél vagy éppen akkor, ha a családtagjainknak, barátainknak vásárolnánk ajándékokat. Korábban már írtunk arról, hogy a kacsahús várhatóan drágább lesz tavaly karácsonyhoz képest, így akinél szokásosan ez jelenti az ünnepi menü egyik fpfogását, az jobb, ha felkészül. De írtunk már a fenyőfapiacról is: a lapunknak megszólaló szakértő szerint nagyjából 10 százalékkal kerülnek majd többe a népszerűbb fenyőfák, de aki több évre tervezne, az se ússza meg olcsón: a műfenyő is tízezrekbe kerülhet. Most pedig lássuk, hogy az ünnepi menü többi résztvevője hogy alakul a boltokban vagy a piacokon! Épp azért nem lesz durva drágulás, mert alig van már pénzünk Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője a Pénzcentrumnak elmondta: lesz ugyan áremelkedés az adventi időszakban, csakhogy ez várhatóan nem lesz jelentős. Ez nem csak a húsfélkre, hanem minden másra is vonatkozni fog szerinte - a drágulás gátja pedig éppen a fogyasztás visszaszorulása. Jelentős élelmiszerdrágulás a karácsonyig hátralévő néhány hétben nem várható, kismértékű áremelkedésre azonban számítani kell. Ennek hátterében főleg a szezonális hatások játszanak szerepet, a forint gyengülése várhatóan később, januártól fog csak megjelenni az emelkedő árakban. A lakossági fogyasztás gyengélkedése, vagyis az, hogy a vásárlók nagyon megnézik, mire költenek, gátat szab az elkövetkező hetekben is a durva áremelkedésnek - fogalmazott Braunmüller Lajos. A konkrét húsáruknál szerinte meg is figyelhető majd ez a tendencia. A húsoknál is kismértékű drágulás várható csak, ezek közül kiemelkedhet a sertéshús, amelynek fogyasztása december hónapban szezonális okok miatt mintegy 25 százalékkal nagyobb, mint a többi hónapban. Ez a plusz kereslet okozhat áremelkedést érezhető mértékben, de kiugró drágulásra karácsonyig itt sem kell számítani - tette még hozzá az Agrárszektor főszerkesztője. A sertéscomb drágulhat karácsony előtt Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke úgy fogalmazott: szerinte nagyjából megmaradnak a sertéshús árának szintjei a következő hetekben, de van egy kivétel. A sertéshúsok illetve sertéshúskészítmények esetében a következő hetek során körülbelül az előző évben az ünnepek előtt kialakult fogyasztói árszinttel fognak találkozni a vásárlók. Egyedül a sertéscomb esetében kell magasabb árakra számítani. Ennek oka az, hogy a sertéscomb tavaly még ársapkás volt, ami adminisztratív módon kialakított nyomott árszintet eredményezett ennek a terméknek az esetében. Az árat befolyásoló szabályozási eszközök kivezetését követően a sertéscomb ára is megemelkedett a normál piaci szintre LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A sertéshúsok illetve sertéshúskészítmények esetében a következő hetek során körülbelül az előző évben az ünnepek előtt kialakult fogyasztói árszinttel fognak találkozni a vásárlók. Egyedül a sertéscomb esetében kell magasabb árakra számítani. Ennek oka az, hogy a sertéscomb tavaly még ársapkás volt, ami adminisztratív módon kialakított nyomott árszintet eredményezett ennek a terméknek az esetében. Az árat befolyásoló szabályozási eszközök kivezetését követően a sertéscomb ára is megemelkedett a normál piaci szintre - mondta a Pénzcentrumnak Éder Tamás. Szavait alátámasztani látszik az alábbi grafikon, melyeken a KSH által kiadott sertés- és marhahús-átlagárakat találjuk: ezen is látszik, hogy tavaly óta valóban drágult a sertéscomb - a marhahúsra később külön kitérünk. Éder Tamás azt is elmondta: tulajdonképpen az a csoda, hogy a drágulás csak kisebb mértékű lesz, az ágazat problémái ugyanis egyre súlyosbodnak. Közel két és fél éve az élősertés ára az EU-ban és így Magyarországon is olyan szinten van, ami a sertéstenyésztők döntő többsége esetében lehetőséget ad a megfelelő jövedelem melletti gazdálkodásra. A termékpályán ma elsősorban a húsipari vállalkozások küzdenek nehézségekkel, mivel közülük sokan a magasabb élősertés árakat nem tudták az elmúlt évek során beépíteni az átadási áraikba. Piaci információk szerint, ennek eredményeként ma sok húsipari vállalkozás küzd súlyos gazdasági nehézségekkel - mondta az iparági szövetség elnöke. Nem csak a sertés-, hanem a marhahús árának alakulására is kíváncsiak voltunk, ezért megkerestük Wagenhoffer Zsombort, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatóját. A szakértő a marhahúsról azt mondta: szerinte drágulást fogunk érzékelni, de ez nem a karácsonyi szezon maitt, hanem a piac működése miatt történik meg. Európában nőttek a felvásárlási árak, leginkább azért, mert a zöldpolitika változásai miatt megváltozott a kereslet, kimondottan csökkenő tendencia figyelhető meg. Csökken egyébként a húsfogyasztás is, de a sertéságazat szerte a kontinensen jobb évet zárhat az előzőeknél. A marhatenyésztők esetében egyre többen szállnak ki, ez pedig szintén csökkenti a kínálatot - ez egészen biztosan dráguláshoz vezet a piaci logika szerint - fogalmazott Wagenhoffer Zsombor.

Címlapkép: Getty Images

