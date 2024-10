Újabb felügyeleti díjat kaptak a nyakukba a magyarok: komoly bírságra számíthat, aki nem fizeti be

Drávucz Péter Link a vágólapra másolva

A 2023-ban hatályba lépett NIS2 irányelv (NIS2 directive - Network and Information Systems Directive 2) által érintett hazai vállalatoknak 2024. június 30-áig kellett benyújtaniuk regisztrációs kérelmüket, és október 18-ig kellett befizetniük az SZTFH-nak az úgynevezett felügyeleti díjat. A Pénzcentrum információi szerint már a regisztrációs kérelem kapcsán is jócskán akadtak kérdések, ám a felügyeleti díjnál jelenleg nem tudni pontos összeget és azt sem, hogyan és hova kell fizetni. Az érintett szervezetek következő határideje december 31., eddig kell megkötniük a szerződést a kiválasztott auditorral, sőt 2025. decemberének végéig is vannak újabb kötelezettségeik – ebben a körben is érdemes már előzetesen több dologgal tisztában lenni.

A Pénzcentrum korábban megírta, hogy a 2024-ben életbe lépett NIS2 irányelv a becslések szerint Magyarországon 2500, ám partnereikkel, beszállítókkal együtt összesen akár 4000 vállalatot is érinthet. Az EU-s direktíva az 50 főnél több alkalmazottat foglalkoztató, vagy 10 millió euró nettó árbevételt meghaladó, kockázatos, vagy kiemelten kockázatos ágazatokban tevékenykedő vállalatokra, valamint közvetve azok beszállítóira vonatkozik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Pénzcentrum megkeresésére a Deloitte szakértői közölték: bármily meglepő, a teljesítendő elvárásokban nincs különbség kockázatos és kiemelten kockázatos iparágak között. (Az érintett iparágakat lásd a cikk alján – a szerk.) Hányan teljesíthették a júniusi határidőt? Amennyiben egy szervezetre vonatkozik a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény (a szakmában csak kibertantörvény), akkor 2024. június 30-ig nyilvántartásba kellett vetetnie magát az SZTFH-nál, amit cégkapun keresztül is egyszerűen megtehetett. A Deloitte szakértői rámutattak: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának tájékoztatása alapján 3500 szervezet regisztrált és nevezett meg információbiztonsági felelőst a június 30-ai határidőig, s bár biztosan akadnak olyanok, akik elmulasztották a regisztrációt, az érintett szervezetek túlnyomó többsége eleget tett a törvényi elvárásnak. Maga a regisztráció gyakorlatban egy online formanyomtatvány kitöltését jelentette, pár alapvető adat megadásával. Javasolt az utólagos regisztráció, hiszen ennek elmulasztása esetén akár 150 millió forint bírságot is kiszabhat a hatóság. A felügyeleti díjnál engedékeny lesz a hatóság Noha hivatalosan október 18.-a volt a felügyeleti díj megfizetésének határideje, ennek részletei jelenleg még nem is ismertek. Sem a pontos összeget nem tudni (a törvény meghatároz egy elméleti maximumot, de iparági hírek szerint az első évben ettől kevesebb lesz), sem az operatív részleteket (hogyan és hova kell fizetni) – emelték ki a Deloitte szakértői. A Pénzcentrum információi szerint a téma kapcsán a Com-Forth Kft. szervezett egy online beszélgetést, ahol Király Anna, az SZTFH kiberbiztonsági szakértője jelezte, pontos felügyeleti díjról még nem született döntés, a jogszabály rendelkezései szerint legfeljebb az árbevétel tizenöt ezreléke lehet, ám a jelenlegi elképzelések szerint ennél kisebb számokkal kalkulálhatunk, sőt, idén már nem is várható a díj bekérése. A megfelelő védelmi intézkedések bevezetésének határideje szintén október 18. A Deloitte szakértői a Pénzcentrumnak kifejtették: a szervezeteknek a biztonsági osztályba sorolás követelményeiről szóló 7/2024 MK-rendeletben foglalt kontrolloknak kell megfelelniük, ennek második számú melléklete tartalmazza az elvárásokat. Utóbbiak száma a biztonsági osztály szerint változik, létezik alap, jelentős, vagy magas osztály, a szervezeteknek ebbe kell sorolniuk elektronikus információs rendszereiket. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A védelmi intézkedések listája lényegében a NIST 800-53-as információbiztonsági szabvány átvétele, így a szakma számára nagy újdonságot nem tartalmaz. Ám annak, aki még nem foglalkozott információbiztonsággal, nehezen teljesíthető és erőforrás igényesek lehetnek az elvárások. Vajon hányan mérik fel saját folyamataikat és tesznek lépéseket a védelmi intézkedések megvalósítására? Meg becsülni sem lehet, a Deloitte ebből a szempontból nem reprezentatív mintával találkozik, mert a törvényi elvárásokat komolyan vevők jutnak el hozzájuk. Az audit kérdései 2024. december 31-ig a NIS2 érintett szervezetnek szerződést kell kötni a kiválasztott, regisztrált auditorral. Ennek menetét pontosan nem tudni, mert itt is várni kell egy részletszabályra. Nagy meglepetésre nem kell számítani, várhatóan olyan lesz, mint bármilyen más audit: meggyőzően be kell tudni bizonyítani az auditor számára, hogy a szervezet megfelelően üzemelteti a biztonsági osztályba sorolás követelményeiről szóló MK-rendeletben leírt kontrollokat. Ennek bizonyítására dokumentációkat, folyamatleírásokat, technikai beállításokat, konfigurációkat fog elkérni az auditor, és problémákat beleírja az audit riportba. Jó tanács, főként azoknak, akik még nem foglalkoztak mélységében a területtel, minél hamarabb mérjék fel jelenlegi helyzetüket és kezeljék a legnagyobb feladatokat, kockázatokat. A kiválasztott auditornak (újabb dátum!) 2025. december 31-ig le kell folytatnia az első kiberbiztonsági auditot, ezt követően az auditot kétévente kötelező megismételni. A feladatokkal nem érdemes várni a határidők végéig, az auditor lista véges, elfogyhatnak a szabad kapacitások – húzták alá a Deloitte szakértői, akik arra is felhívták a figyelmet, hogy egy zsarolóvírus támadás hetekre, hónapokra leállíthat egy vállalatot, egy jól irányzott adathalász támadással súlyos anyagi veszteséget lehet okozni, nem beszélve a reputációs károkról. Kockázatos iparágak Postai és futárszolgálatok

Élelmiszer előállítása, feldolgozása és forgalmazása

Hulladékfeldolgozás

Vegyszerek előállítása és forgalmazása

Gyártás (orvostechnikai eszközök, számítógép, elektronikai, optikai termékek, villamos berendezések, gépjárművek és egyéb szállítóeszközök, cement-, mész-, gipszgyártás)

Digitális szolgáltatók

Kutatás Kiemelten kockázatos ágazatok Energia

Közlekedés (légi, vízi, vasúti, közúti, tömegközlekedés)

Egészségügy

Ivóvíz / szennyvíz ellátás

Hírközlés szolgáltatás

Digitális infrastruktúra

Kihelyezett IT szolgáltatások

Űripari vállalatok

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK