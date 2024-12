Itt élnének kiskirályként a magyar munkanélküliek: a segély is 2 millió forint

Szopkó Zsófia Link a vágólapra másolva

Magyarországon az álláskeresési járadék mindössze három hónapig jár, és a minimálbér napi összegében maximalizált, ami havi körülbelül 167 ezer forintot jelent. Ezzel szemben Ausztriában a támogatás az utolsó 12 havi bruttó bér 55%-a, és akár egy évig is folyósítható. Németországban a nettó fizetés 60-67%-át kaphatják az érintettek, az időtartam pedig legfeljebb 24 hónap lehet. Svájcban a legnagyobb támogatás érhető el: a bruttó bér akár 70-80%-a is megkapható, időtartama pedig a munkaviszonytól függően akár 520 napig is terjedhet. Az összegek jelentős eltérést mutatnak az adott ország életkörülményeihez viszonyítva is.

Címlapkép: Getty Images

