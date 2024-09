Ilyen sorsjegy sem volt még Magyarországon: nem csak pénzt, mesés utazást is nyerhetsz vele

Egyszerű játékmenettel, kincses sziget témával, és kiemelkedően magas nyereményekkel érkezik a Szerencsejáték Zrt. új, háromtagú sorsjegycsaládja, a Kalózok Kincse - olvasható a játéktársaság közleményében. A legdrágább, 3 000 forintért kapható változattal akár 150 milliót vagy utazási utalványt is nyerhetnek a szerencsések.

A tengerek nyújtotta határtalanság érzése, a kincskeresés izgalma, valamint a kalózok regényes élete ihlette a nemzeti lottótársaság kalandfilmek világát idéző új, háromtagú sorsjegycsaládját. A kaparófelületeken a piackutatási adatok szerinti egyik legkedveltebb témához, a kincskeresés témájához köthető népszerű motívumokkal találkozhatnak a játékosok: kincses térképpel és kincsesládával, a kalózok zászlajával és hajójával, aranyérmékkel, horgonyokkal és palackpostával.

A főjáték minden sorsjegyen egy, a kedvelt torpedó játékmenetére emlékeztető, szimbólumkereső feladvány, amely mellett a sorsjegyek egyszerűbb, szimbólum-, betű- vagy összegkereső játékokkal, valamint bónuszjátékokkal is várják a kincskeresőket.

A sorsjegycsalád legkisebb tagja, a Kalózok Kincse 4 játékot tartalmaz. Főnyereménye 50 millió forint, ezenfelül 16 szerencsés egyenként 1 millió forintot is nyerhet vele. A középső családtaggal, a Kalózok Kincse Plusszal már akár 100 millió forintot is lehet nyerni, amihez 6+1 kalózküldetést kell sikeresen teljesíteni, emellett 10 db 10 millió és 100 db 1 millió forintos nyereményt is rejt ez a sorsjegy. A legnagyobb sorsjegy 8+1 játékot kínál, 150 millió forint összegű főnyereménnyel, illetve 10 db 15 millió és 265 db 1 millió forintos nyereménnyel. A Kalózok Kincse Extra abban is különbözik a nemzeti lottótársaság eddigi sorsjegyeitől, hogy ezzel a szerencsések nemcsak pénzt, hanem a 30 darab, egyenként 3 millió forint értékű utazási utalványt is megnyerhetik.

Uszkay-Boiskó Sándor, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója az új sorsjegycsaládról azt mondta:

termékportfóliónkban minden évben szerepelnek két-, illetve háromtagú sorsjegycsaládok, ám a Kalózok Kincse esetében nemcsak a téma, a grafika vagy a játékmenet újdonság, hanem az is, hogy a pénznyeremények mellett a Kalózok Kincse Extra sorsjeggyel utazási utalvánnyal is gazdagodhatnak a szerencsésebbek, amely várakozásaink szerint az idei év egyik legnépszerűbb újítása lehet.

A Kalózok Kincse sorsjegy 1 000, a Kalózok Kincse Plusz 2 000, míg Kalózok Kincse Extra 3 000 forintért kapható a lottózókban és a Szerencsejáték Zrt. értékesítési pontjain.

Címlapkép: MTI/Balázs Attila