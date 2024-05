Így éli mindennapjait az egyik leghíresebb magyar világsztár: 80 éves, és épp bejárja a világot

Arató András, a "Hide the pain Harold" néven világhírűvé vált nyugdíjas villamosmérnök, élvezi az életet és utazásait, miközben büszkén fogadja rajongói szeretetét és a vele készült közös fotókat szerte a világban - derült ki az RTL Reggeli c. műsorából.

Arató András, a nyugdíjba vonult villamosmérnök, aki a "Hide the pain Harold" mém révén szerzett világhírnevet, élvezi az életet és folyamatosan utazik. Kezdetben nem kedvelte az általa kiváltott figyelmet, de mára megbékélt hírnevével és örömmel áll meg rajongóival közös fotók készítésére. Egy kanadai látogatása során Montrealban olyan nagy volt az érdeklődés iránta, hogy a forgalom is leállt ott, ahová tartott. Emellett a elmesélte, hogy Dél-Amerikában, Kolumbiában még testőröket is kellett fogadnia maga mellé.

A Reggeli c. műsorban Arató András beszélt arról is, hogy 52 év házasság után mi a kapcsolatuk titka a párjával, és megosztotta azt is, hogy bár Magyarországon kívül ritkán állítják meg az utcán a hazai hírességeket közös fotó készítése céljából, őt számos helyen felismerik, és egyébként szívesen is fotózkodik a rajongókkal.

A közel nyolcvanéves világsztár továbbra is tele van tervekkel és úgy érzi, az idő múlása nem veszi el az energiáját. Utazási szenvedélye töretlen, és bár sűrű programja van, mindig talál időt a pihenésre is. András azt mondja, fiatalok között mozogva nem érzi magát öregnek.