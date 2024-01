Időjárásjelentés a termálvíz gőzéből: tegnap két melegrekord is megdőlt

Visszatér a tél – állapították meg a TV2 Mokka című műsorában, majd mintha teljesen természetes lenne, a termálvízben úszkáló Németh Lajos meteorológust kapcsolták, aki innen tartott időjárás-jelentést- szúrta ki a Telex.

A TV2 Mokka című műsorában nagyon speciális videomegjelenítésben lehetett része a nézőknek. A csatorna jósa, Németh Lajos termálfürdőzés közepette beszélt az aktuális időjárásról. A kültéri medence gőzéből kilépő Németh a riporter kérdésére válaszolva elmondta, hogy jövő héten visszatér tél tábornok, vagy ahogyan átnevezték: tél kapitány. A skandináv országokban tapasztalt hideget emberpróbálónak nevezte, ahol éjszakánként akár (– 40) fok is előfordult. A hőmérséklet-különbséget egy rövid számolással is érzékeltette:

a termálvíz hőmérséklete 37,3 fok, tehát ha most Svédországban lennénk a (– 40) fokban, akkor legalább 70 fok körüli lenne a különbség

- magyarázta az időjós. Majd a hazai időjárásról megállapította, hogy egyelőre a zord telet hozó front másik oldalán vagyunk, jelenleg a mediterrán levegő az uralkodó.

Majd boldogan kijelentette azt is, hogy csütörtökön melegrekordot mértek. Ahogy azt a HungaroMet Nonprofit Zrt. is közölte a tegnapi tavaszias időben megdőlt a hajnali és a napi melegrekord is csütörtökön.

Azt írták, csütörtökön megdőlt az országos napi legmagasabb minimum-hőmérséklet rekordja: a Baranya vármegyei Boda állomáson nem csökkent 8,4 Celsius-fok alá a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó rekordot 1998 óta a Pest vármegyei Vámosmikolán mért 7,8 fok tartotta. Míg 2022-ben ezen a napon 15,7 Celsius-fokot mértek a Baranya vármegyei Drávaszabolcson maximumként, csütörtökön a Tolna vármegyei Báta állomáson 16,4 fokot rögzítettek.