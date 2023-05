Rengeteg magyar búcsúzhat a Netflixtől hamarosan: bekeményít a szolgáltató

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Régóta tudható, hogy a Netflix fel akar lépni azokkal a felhasználókkal szemben, akik esetében több háztartás használja ugyanazt az előfizetést. A jelszómegosztást más országokban már megszüntették, most hazánkat is elérte a változás. Akik eddig megosztották a jelszavukat, most egy levelet fognak kapni a cégtől - írja az rtl.hu.

Levelet kapnak a magyarországi felhasználók a Netflixtől, akik megosztják a saját háztartásukon kívül is a jelszavulat. Tehát vége az előfizetések megosztásának. A cég bejelentéséből az egyelőre nem derült ki, mi történik akkor, ha a platform érzékeli, hogy továbbra is jelszómegosztás történik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az eddig használt "vendégfiókok" átalakíthatóvá válnak egyedi előfizetéssé, így az alapdíj mellett 990 forintért továbbra is meg lehet majd osztani egymás között az előfizetést.

Címlapkép: Getty Images

