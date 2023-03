Nőnek álcázta magát egy rabló a II. kerületben: milliókat lopott el az idős áldozataitól

A fővárosi rendőrök elfogták azt a nőnek öltözött férfit és társát, akik a gyanú szerint idős emberek lakásából loptak – számolt be a police.hu.

Női ruhát és parókát húzott egy férfi megvesztegetés céljából. Női társával még 2023. január 23. délután szólítottak le egy II. kerületi idős asszonyt, aki egy állítólagos közös ismerős miatt felengedte a furcsa párost a lakására. Az ingatlanban végül egyikőjük elterelte a 80 éves sértett figyelmét, míg a másik összepakolt többek között pénzt, külföldi valutát és ékszereket. A kár több mint 1 millió forint.

A páros végül március 3-án ugyanezzel a módszerrel jutott be most egy 85 éves férfi lakására, ahol 450 ezer forintot loptak végül el. A rablással a 23 éves R. Jánost és társát, a 38 éves K. Erikát gyanúsítják, akiket március 6-án őrizetbe is vettek. A fővárosi rendőrök a nőnek öltözött férfit és társát előállították, majd egyrendbeli lopás bűntett és egyrendbeli lopás vétség miatt kihallgatták őket.