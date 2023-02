Itt vannak az HBO Max márciusi premierjei: ezeket a filmeket, sorozatokat várhatjuk a tavasz elején

Megjelent, milyen filmeket kínál márciusban az HBO Max Magyarországon. Két népszerű sorozat új évada mellett a 2022-es év egyik legnagyobb filmsikere, valamint a horror és fantasy rajongók nagy kedvencei is felkerülnek a platformra.

A hónapban két várva várt HBO sorozat tér vissza új évaddal (Perry Mason, Utódlás), jön 2022 egyik legnagyobb filmes sikere (A szomorúság háromszöge), egy különleges fantasy (The Green Knight) a horror rajongók több kedvence (Evil Dead és Insidious franchise) illetve François Truffaut több kultikus alkotása (400 csapás, Lopott csókok, Az utolsó metró) - írja a streaming szolgáltató közleménye.

Filmek

A hónap legnagyobb és legfontosabb premierje a Ruben Östlund 3 Oscar-díjra jelölt dramedyje, A szomorúság háromszöge (03.17), illetve a Dev Patel, Alicia Vikander és Joel Edgerton főszereplésével készült fantasy kalandfilm, A zöld lovag (The Green Knight, 03.24).

További fontos premierek közül érdemes kiemelni az Igaz dolgok (True Things, 03.03), amelyben Ruth Wilson egy Kate nevű nőt alakít, aki alvajáróként éli az életét, ám egyszer csak felébreszti egy váratlan szexuális kaland egy karizmatikus idegennel. Belebolondul a férfiba, ami mámorítóan tönkreteszi az életét. Jön az HBO Max exkluzív vígjáték, a Micsoda buli (House Party, 03.03), amelyben néhány takarító rájön, hogy LeBron James villáját kell tisztává varázsolniuk, és úgy döntenek, hogy egy óriási bulit tartanak. Amikor a parti kontrollálhatatlanná válik, egy olyan vad éjszaka kezdődik, amit senki sem felejt el. A Végtelen vihar (Infinite Storm, 03.18) egy megtörtént esetet feldolgozó izgalmas film Naomi Wattsszal a főszerepben. Amikor egy tapasztalt hegymászót elkap egy hóvihar, ráadásul a hegyről lefelé jövet találkozik egy magányos idegennel, elhatározza, hogy lehozza a férfit is, mielőtt leszáll az éj és maga alá temeti őket a hegyen a vihar.

A horror kedvelők legnagyobb örömére a hónapban több klasszikus illetve új premier is érkezik. Elsőként a HBO platformjaira érkezik a Menekülés a mezőről (Escape the Field) című horror, amelyben Shane West, Theo Rossi és Jordan Claire Robbins küzd meg egy rejtélyes ellenféllel. Hat idegen egy végtelen kukoricaföldön ébred fel zavartan, majd felfedezik, hogy valami titokzatos vadászik rájuk. Látszólag véletlenszerű tárgyakkal felfegyverkezve együtt kell működniük, hogy elmeneküljenek innen, vagy a halál vár rájuk. Az árva: Az első gyilkosság (Orphan: The First Kill, 03.10) a sokkoló horrorsláger, Az árva izgalmas előzményfilmjében Esther egy gazdag család eltűnt lányának adja ki magát és Amerikába utazik, ám szembekerül egy elszánt anyával, aki bármi áron hajlandó megvédeni családját a gyilkos „gyerektől”. Érkezik továbbá a Gonosz halott (Evil Dead, 03.03) 1983-as és 2013-as változata, Az átok háza (The Grudge, 03.03), és az Insidious-filmek (03.17) közül a A gonosz háza, a Gonosz lélek és Az utolsó kulcs is.

Több közönségkedvenc alkotás is elérhető lesz márciusban, többek között jön az elmúlt évek legjobb akciófilmje, a Rajtaütés 2. (Raid 2., 03.17), a Mark Wahlberg - Will Ferrell páros akció-vígjátéka, a Pancser police (The Other Guys, 03.24), Tom Hardy képregényfilmje, a Venom (03.03), a Steven Spielberg rendezte Tintin kalandjai (The Adventures of Tintin, 03.04), a musical siker, a Bohém élet (Rent, 03.09) 2005-ös változata, Brad Pitt sci-fije, az Ad Astra - Út a csillagokba (03.10) és a 2012-es akció-sci-fi, a Total Recall (03.31).

A filmklasszikusok kedvelői számára igazi ínyencségek lesznek elérhetőek végre a streamingen. Március 6-án jön Francois Truffaut három filmje, az 1959-es Négyszáz csapás (The 400 blows / Les quatre cents coups), az 1968-as Lopott csókok (Stolen Kisses / Baisers volés) és az 1980-as Az utolsó metró (The Last Metro / Le dernier métro). Március 27-én érkezik Marco Ferreri filmje, A nagy zabálás (La grande bouffe), amelyben olyan színész legendák tűnnek fel, mint Marcello Mastroianni, Philippe Noiret és Michel Piccoli.

Sorozatok

A hónap két legnagyobb premierje közül elsőként a 4 Emmy-díjra jelölt Perry Mason (03.07) érkezik, amelyben visszatér kedvenc nyomozónkből lett ügyvédünk. Matthew Rhys mellett visszatér még Juliette Rylance, Chris Chalk és Shea Whigham is, új szereplőként csatlakozik a stábhoz Sean Astin (Gyűrűk ura), Paul Raci (A metál hangja) és Jen Tullock (Severance).

A tárgyalótermi dráma mellett március végén visszatér az HBO többszörös Emmy-díjas sorozata, az Utódlás (Succession, 03.27) negyedik és egyben utolsó évada. A Waystar Royco eladása a tech guru, Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) számára egyre közelebb kerül. A sorsfordító összeolvadás következtében óriási széthúzás kezdődik a Roy család tagjai között. Mindenki próbál helyezkedni, ám a család kulturális és politikai befolyása súlyosan csökken.

A hónap elején folytatódik a Fehér hó (Snowfall), ezúttal a 6. évaddal tér vissza az izgalmas krimi sorozat. Friss premierként érkezik az HBO saját gyártású új sorozata, az Ázott kutyák (Rain Dogs, 03.07). Vad és pimaszul vicces sorozat egy anya lánya iránti szeretetéről, mélyen gyökerező és szenvedélyes barátságokról, valamint a szegénység és előítéletek által elhomályosított ragyogásról. Már a héten elérhető lesz az F-Boy Island spanyol változata (03.03, az összes epizód egyszerre lesz elérhető) is.

A gyerek sorozatok kedvelőinek pedig érkezik a Jade Armor (03.04) és az Alagi (Moley, 03.11) új epizódjai, továbbá a Batwheels és a Batwheels: Íme a csapat 1. évada (03.18).

A hónapban folytatódik a The Last of Us 1. évada, A John Oliver-show az elmúlt hét híreiről 10. évada, a Winchesterék 1. évada, Az ifjú Sheldon 6. évada, a Kung fu 3. évada, a Spencer 5. évada és a Spencer: Hazatérés 2. évada, illetve a Játékelmélet Bomani Jones-szal 1. évada.