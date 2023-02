Őrületes akcióval indult el Magyarországon a SkyShowtime: az ajánlat egy életre szól

Az új prémium streamingszolgáltatás ma válik elérhetővé Albániában, Csehországban, Magyarországon, Koszovóban, Észak-Macedóniában, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában, erre az alkalomra egy különleges ajánlattal lepi meg új előfizetőit.

A SkyShowtime prémium streamingszolgáltató ma ünnepli indulását Albániában, Csehországban, Magyarországon, Koszovóban, Észak-Macedóniában, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában, és erre az alkalomra egy különleges ajánlattal lepi meg új előfizetőit. Azok, akik a weboldalon keresztül regisztrálnak a korlátozott ideig érvényes ajánlatra, 50%-os kedvezményt kapnak az alapcsomag havi előfizetési díjából – örökre.

A kedvezményes ajánlattal Magyarországon a havi előfizetés díja 1999 forint helyett 999 forint lesz, Lengyelországban pedig 24,99 PLN helyett csak 12,49 PLN összegbe fog kerülni. Albániában, Koszovóban, Észak-Macedóniában és Szlovákiában az ajánlatot igénybe vevő előfizetők havi 5,99 euró helyett mindössze már havi 2,99 euróért nézhetik a világszínvonalú tartalmakat, a vezető hollywoodi filmeket és a világ legnagyobb stúdióinak exkluzív új sorozatait – mindezt egy helyen streamelve. Romániában a havi 3,99 euró helyett már havi 1,99 euróért vehetik igénybe az előfizetők a szolgáltatást. Csehországban a havi 179 CZK helyett a szolgáltató csak havi 89 CZK díjat számol fel a kedvezményes díjért. Monty Sarhan, a SkyShowtime vezérigazgatója így nyilatkozott:

A SkyShowtime prémium tartalmakat kínál fantasztikus áron, így az egyik legjobb ár-érték arányú szórakozást nyújtja az előfizetőknek. Európa következő nagy streamingszolgáltatójaként alig várjuk, hogy megörvendeztessük előfizetőinket Albániában, Csehországban, Magyarországon, Koszovóban, Észak-Macedóniában, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában egy különleges, korlátozott ideig tartó bevezető ajánlattal, amellyel előfizetőink egész életükön át fél áron streamelhetnek.

A bevezetéstől kezdve az alábbi filmek lesznek elérhetők a nézők számára: Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman és Top Gun: Maverick.

Ezenfelül az előfizetők számos különböző sorozathoz is hozzáférhetnek majd, mint például: 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Law & Order 21. évad, Let The Right One In, Mayor of Kingstown 1. és 2. évad, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy és Yellowstone.

A következő hónapokban a SkyShowtime-ra érkező nagyszabású új filmek és sorozatok közül a legjobban vártak között nézhetők: A Town Called Malice, Belfast, Drift – Partners In Crime (1. évad), Lioness, Nope, Minions: The Rise of Gru, Rabbit Hole, Smile, The Black Phone és The Great Game.

Amellett, hogy a SkyShowtime az előfizetők számára közvetlenül elérhető a weboldalon és a SkyShowtime alkalmazáson keresztül az Apple iOS, tvOS, Android eszközökön, Android TV-n, Google Chromecaston és LG TV-n, a SkyShowtime ma bejelentette, hogy együttműködést kötött a Samsunggal is. Február 14-től az előfizetők így minden országban egyes Samsung Smart TV-ken* keresztül is nézhetik a SkyShowtime-ot.

A SkyShowtime a Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios és Peacock új prémium filmsorozatait, gyerek- és családi tartalmait, ikonikus filmjeit és teljes évados sorozatait vonultatja fel kínálatában.