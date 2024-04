Itt a bejelentés: pár nap, és jönnek a reklámok a SkyShowtime stream felületére is

A SkyShowtime és a Paramount Advertising International bejelentette, hogy a Paramount kizárólagos megállapodást kötött a SkyShowtime hirdetési értékesítéseinek kezelésére valamennyi piacán. Az együttműködés révén a SkyShowtime és a Paramount globális hirdetésértékesítési üzletága egységes hozzáférést kínál a világ vezető hirdetőinek a prémium hirdetési helyekhez több mint 20 európai piacon.

A SkyShowtime „Standard előfizetés reklámokkal” csomagja április 23-tól érhető el. Ezáltal a SkyShowtime az első nagyobb streamingszolgáltató, amely egyszerre vezet be az összes piacán hirdetésekkel támogatott előfizetési csomagot. A „Standard előfizetés reklámokkal” csomag bevezetésével a SkyShowtime már két streamelési lehetőséget kínál kedvező áron fogyasztóinak, hirdetésekkel és anélkül. Amellett, hogy a SkyShowtime mindkét csomagot, illetve a velük járó opciókat és rugalmasságot is elérhetővé teszi valamennyi ügyfele számára, továbbra is prémium tartalmakat kínál, és előfizetői számára kiemelkedő választási lehetőségeket, valamint kiváló ár-érték aranyú szolgáltatásokat kínál.

A „Standard előfizetés reklámokkal” csomag prémium élményt nyújt, óránként átlagosan négy-öt perc hirdetéssel - írja közleményében a szolgáltató. Monty Sarhan, a SkyShowtime vezérigazgatója így nyilatkozott: „A SkyShowtime a kezdetektől fogva a minőségről és a nagyszerű szórakozásról szól, nagyszerű áron. A hirdetésekkel támogatott díjcsomagunk bevezetése egy újabb lépés afelé, hogy előfizetőinknek több választási lehetőséget és nagyobb rugalmasságot kínálhassunk. Örömünkre szolgál, hogy mi lehetünk az első streamingszolgáltató, amely az összes piacán hirdetésekkel támogatott lehetőséget kínál a fogyasztóknak.”

Hristina Georgieva, a SkyShowtime gazdasági igazgatója így nyilatkozott: „Nagy örömünkre szolgál a Paramounttal kötött exkluzív partnerség, amelyről az új, hirdetésekkel támogatott csomagunk elindítása előtt állapodtunk meg. Amellett, hogy több választási lehetőséget kínálhatunk előfizetőinknek, új bevételi forrást is biztosítunk valamennyi piacunkon.”

Lee Sears, a Paramount nemzetközi piacokon történő reklámértékesítésért felelős elnöke az alábbiakat mondta: „A világ vezető marketingszakértőivel kialakított szoros kapcsolatunkat, bámulatos termékkínálatunkat és innovatív technológiánkat is figyelembe véve a Paramount Advertising a tökéletes partner a SkyShowtime számára. Növelni fogjuk a partnereink számára nyújtott értékünket azzal, hogy a hirdetők a SkyShowtime globális franchise-jai, sorozatai és filmjei mellett a Paramount prémium videókészletének széles skálájával együtt átfogó és hatékony módon vásárolhatnak.”

A SkyShowtime, amely exkluzív platformja a Yellowstone globális sikersorozat mind az öt évadának, valamint a 1883 és a 1923 című spin-offjainak, komoly választékot kínál a világ legnagyobb szórakoztató műsoraiból és a helyi gyártású produkciókból is. A SkyShowtime mindkét csomagja ugyanazokat a sikerfilmeket, új és exkluzív sorozatokat, valamint helyi gyártású produkciókat kínálja nagyszerű áron, többek között az alábbi alkotásokat: A Gentleman in Moscow, Apples Never Fall, Bargain, HALO (2. évad), Knuckles, , Mayor of Kingstown (3. évad), Mission Impossible: Dead Reckoning, Oppenheimer, Paw Patrol: The Movie, Star Trek: Discovery (1–5. évad), The Envoys (Los Enviados) (2. évad), The Family Stallone (2. évad), The Tattooist of Auschwitz, Trolls Band Together és Veronika.

Az új „Standard előfizetés reklámokkal” csomagot a SkyShowtime összes (több mint 20) piacán bevezetik, többek között Albániában, Andorrában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Dániában, Finnországban, Magyarországon, Koszovóban, Montenegróban, Észak-Macedóniában, Norvégiában, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában, Spanyolországban és Svédországban.