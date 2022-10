Elhagyja az országot Erdélyi Mónika: lányával költöznek külfüldre, ezért döntött így a legendás tévés

Erdélyi Mónikát már évek óta nem láthattuk műsorvezetőként, de ez őt egyáltalán nem zavarja, hiszen mindig is több lábon állt. Jelenleg pénzügyi területen dolgozik, ugyanakkor, ha érné olyan felkérés, szívesen térne vissza a képernyőre – írta meg a Blikk.

Az egykori műsorvezetőnő arról mesélt, hogy szívesen dolgozna újra a televízióban, azonban, ha ez nem jönne össze akkor sincs elkeseredve, hiszen van biztos megélhetése. Bevallása szerint mindig is fontos volt neki, hogy több lábon álljon és mivel a tévé bizonytalan pálya nem tett fel soha egy lapra semmit.

Egyedülálló édesanyaként fontosnak tartottam, hogy több lábon álljak, hiszen a tévé bizonytalan pálya. Jó, ha az ember nem egy lapra tesz fel mindent. Évek óta pénzügyi területen dolgozom és ezt is nagyon élvezem. Magamnak oszthatom be az időmet, és bárhonnan végezhetem a munkát – fogalmazott, majd hozzátette, hogy ez azért is fontos, mert lányával imádnak utazni. Mondhatni minden fillérjüket arra költik, így is merült fel bennük, hogy lehet kétlaki életre kéne váltani és egy ideig külföldön élni.

Soha nem akarnék teljesen elmenni Magyarországról, mert sok szerettünk, barátunk van itt, akiket nem tudnék itthagyni, egyszerűen nem bírnám nélkülük. Én éltem már két évet Németországban, amikor a nagyobbik lányom még kicsi volt. Szuper hely volt, de a szeretteim hiányát akkor is nehezen bírtam. Kétlaki életre viszont nagyon vágynánk Mollival. Egyre többet beszélünk róla és tervezgetjük, igazából ebben a pillanatban is meg tudnánk oldani. Meg is fogjuk valósítani valamikor

– mondta, kiemelve, hogy ez jelenleg még csak egy kósza gondolat, hiszen nem biztos, hogy szeretné kivenni a lányát a gimnáziumból. Azonban az már biztos, hogy Molli külföldön szeretne egyetemre járni.