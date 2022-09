Különleges szabadtéri reggelivel koronázza meg az őszt rengeteg magyar

Ismét megrendezésre kerül a Buborék Brunch 2022. szeptember 18-án vasárnap, így idén már negyedik alkalommal nyílik lehetősége az érdeklődőknek találkozni egy helyen a legmenőbb reggeliző helyekkel, kávézókkal és csúcs minőségű Pezsgőkkel, Prosecco-kal, és persze Champagneokkal. Évről évre egyre több látogatót vonz az idén 140 éves Törley Pezsgőmanufaktúra udvarán megrendezésre kerülő esemény.

A kiváló reggelik nem lehetnek teljesek buborékok nélkül, ezért minden étterem úgy készíti el ételeit, hogy a megálmodott brunch fogások passzoljanak a pezsgőkhöz - közölték a szervezők. A Buborék Bárban a Limózával (pezsgőlimonádé) megidézik a nyár hangulatát, a színpadon helyet kapó látványfőzésen pedig a résztvevők elleshetitek a reggeli készítés fortélyait. Ezt a programpontot streamen is lehet majd követni, illetve utólag így az is megtekintheti, aki nem tudott ellátogatni a Buborék Brunch rendezvényére.

Nyereményjátékkal is készülnek, aki elkészíti a Buborék Brunch legkreatívabb fotóját, részt vesz a rendezvény fotópályázatán, az egy Canon Zoemini S2 instant fényképezőgépet és nyomtatót nyerhet a Canon jóvoltából. A hangulat fokozásáról most is DJ gondoskodik.

A rendezvény időpontja: 2022.09.18. vasárnap 9:00-15:00

A reggelikről, kávékról, italokról gondoskodnak:

KicsiZso/Garzon

Venison Gusto Premium Smoked Product

Lemming Bagel

Cinnamon Buda

Kappu Specialty Coffee

Melbourne Coffee Tour

Buborék Bár

Törley

François

Hungaria

Mionetto

Champagne Laurent-Perrier

A rendezvényre belépőt kell váltani, amely tartalmaz 1 db Törley Pezsgőspoharat, valamint egy pohár welcome pezsgőt. Fontos információ az is, hogy a belépők száma korlátozott, így egy időben ezer főnél többen nem tartózkodhatnak a rendezvény területén.