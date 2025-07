Megszólalt az államtitkár a mogyoródi Forma 1-es pályáról: ezt mondta a felújításról

Műhelytámogatásról, sportolói biztosításról, a közelgő Forma-1-es és MotoGP-futamról, valamint a Los Angeles-i olimpia kapcsán a sportági szövetségekkel zajló egyeztetésekről beszélt többek között a sportállamtitkár hétfő reggel a Nemzeti Sportrádióban.

Schmidt Ádám kiemelte az újonnan bevezetett műhelytámogatást, amellyel az egy-egy sportágra szakosodó, de eredményesen és sikeresen működő egyesületeket célozzák meg.

"Az egyesületek kiemelten fontos szereplői a magyar sportéletnek. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy ez a magyar sport érhálózata. Fontos, hogy mindegyikhez így vagy úgy, eljussunk" - hangsúlyozta az államtitkár, majd emlékeztetett rá, hogy létezik támogatási forma a kiemelt fővárosi, illetve a kiemelt vidéki sportszervezetek számára, valamint évek óta működik - változó keretrendszerrel - a Hiszek benned! program, amellyel a kis- és közepes egyesületekhez jutnak el.

"Fontos volt, hogy megszólítsunk olyan egyesületeket is, amelyek egy-egy sportágra szakosodtak, amelyekben egy szakosztály működik. Ez megnehezíti az ő finanszírozásukat, a bevételi lehetőségeik szűkebbek, de olyan eredményes munka zajlik náluk, ami megnyilvánul nemzetközi színtéren is" - folytatta, példaként említve a Szombathelyi Dobó SE-t, a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot, ilyen a Balaton Vívóklub is, nekik szól a műhelytámogatás.

Szóba került a Bajnokok Biztonsága elnevezésű sportolói biztosítás, amelynek kialakításában a Hungarikum Alkusz volt az államtitkárság partnere.

"Mindig keressük a megoldásokat a hozzánk eljutott problémákra. Ez egy nagyon speciális helyzet. A sportolók jelentős részének az átlagnál jóval magasabb a bére, de bármilyen sérülés azt eredményezi, hogy munkavégzésre alkalmatlanná válnak" - mondta Schmidt Ádám, hozzátéve: nagyon nehéz bármilyen más jellegű biztosítást kialakítani arra a helyzetre, amelyet a sportolásból adódó specifikumok jelentenek.

"Először fordul olyan elő, hogy sportolói biztosítást lehet kötni, annak minden sajátos, egyedi jellegével együtt" - hangsúlyozta az államtitkár, aki azt reméli, hogy a sport hazai képviselői ebből is érzékelik, a sportirányítás gondol rájuk. Az augusztus 3-án esedékes 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj kapcsán szóba került a pálya felújítása.

Speciális helyzet állt elő két és fél évvel ezelőtt, amikor a Forma-1 jogtulajdonosa azt a feltételt szabta a szerződés meghosszabbításához, hogy fel kell újítani a mogyoródi pályát. A magyar kormány támogatta ezt az elképzelést

- emlékeztetett rá az államtitkár, majd úgy folytatta, különleges a helyzet, mert elkezdődött a folyamat, de még nem ért véget. Mint mondta, a tavalyi futam után elkezdett fejlesztésnek el kellett jutnia egy olyan stádiumba, hogy már át lehetett adni a létesítményt, amely alkalmas arra, hogy fogadja a szereplőket, amikor pedig lemegy majd az idei futam, folytatódik a munka, amelyet aztán jövő nyáron fejeznek be.

Schmidt Ádám szerint a kezdeti időkhöz képest "felismerhetetlenségig változott meg a pálya", "csúcsteljesítmény valósult meg a kivitelezők részéről".

"Büszkeség lesz így fogadni most a száguldó cirkusz valamennyi szereplőjét" - hangoztatta, emlékeztetve egyúttal arra, hogy a monzai létesítmény mellett a mogyoródi a másik, ahol megszakítás nélkül negyven éve van futam.

A Forma-1 felfelé ívelő pályán van. Hogy ennek részese lehet Magyarország, az minden magyar embert jó érzéssel kell eltöltsön, erre minden magyar büszke lehet

- hangsúlyozta a sportállamtitkár, kitérve arra is, hogy gazdasági hatásait figyelembe véve, nyereséges vállalkozás az F1-es futam megrendezése.

A sportállamtitkárság - a köztestületek részvételével - megkezdte a konzultációkat az olimpiai sportági szakszövetségekkel a 2028-as Los Angeles-i játékokat illetően.

A párizsi olimpia után már volt egyeztetés a célokról és támogatási lehetőségekről. Ezek alapján kerültek különböző kategóriákba a sportágak. Most pedig, 2025 elején, amikor elindítottuk az LA10 programot és megfogalmaztuk a többes célt, fontosnak gondoltuk az új ciklus elején, hogy lássunk tisztán, melyik szövetség, milyen nehézségekkel küzd, milyen kihívások előtt áll

- mondta.

A terv az, hogy még a nyár folyamán lesz majd egy közös egyeztetés is, amelyen a felmerült kérdésekre, Schmidt Ádám reményei szerint, megnyugtató válaszokat fognak tudni adni a szövetségi vezetők számára.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA