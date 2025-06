Hivatalos, kizárták a magyar kötődésű csapatot: oda a nemzetközi indulás

A győriek végül teljesen fellélegezhetnek, ám egy tőlük nem is olyan messze fekvő város szurkolói most rendkívül csalódottak.

A többklubos tulajdonlásra vonatkozó szabályok alapján az Európai Labdarúgó-Szövetség (UEFA) úgy döntött, hogy kizárja a harmadik számú európai kupasorozat, a Konferencia-liga idei küzdelmeiből a Dunaszerdahely csapatát. A döntést az UEFA honlapjára is feltették.

Az ügy azért alakult így, mert a DAC tulajdonosa, Világi Oszkár egy másik, az EKL selejtezőiben érdekelt csapat, a tavalyi NB I-es szezonban negyedikként végző ETO FC Győr tulajdonosa is. Korábban felröppentek olyan hírek, hogy emiatt a győrieket is kizárhatják, ám néhány napja kiderült, hogy nincs evszélyben a több mint egy évtizede első nemzetközi indulás. A Győr azért is maradhat az EKL-ben, mert a magyar bajnokságnak magasabb koefficiense van, mint a szlováknak.

